Танк сержанта Салынова стал грозой «кочующим минометам»

Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие демонстрируют в ходе спецоперации на Украине мастерство, которому давно завидуют инструктора НАТО. Российский солдат во все века вводил врага в ступор своими импровизациями, но когда под рукой появилась мощная и надежная боевая техника….А ведь иностранные военные атташе несколько лет являлись самыми постоянными зрителями «Армейских международных игр» и «Танкового биатлона», и уж они точно понимали к чему приведет вооруженный конфликт на Украине.

Недавно в «Танковом биатлоне» появился новый элемент: теперь все экипажи танков выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Еще вчера такое упражнение могло показаться странным. Но недавно оно спасло жизни десяткам военнослужащих.

Напомним, в марте экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входил ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов отбил атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск.

«Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа, одним выстрелом танка было уничтожено два вертолета противника, а третья боевая машина спешно ретировалась».

Российские танкисты на учениях все больше обращают внимание на маскировку, умение вести бой в городской застройке, использовать рельеф местности, обращают внимание на взаимодействие с беспилотниками и тактической авиацией. Сегодня мы расскажем о новых подвигах наших бойцов, что легли в основу наградных листов Минобороны России.

МАСТЕР ВЫСОКОТОЧНЫХ УДАРОВ

Старший лейтенант Джавад Мамутов

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший лейтенант Джавад Мамутов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по ракетной поддержке наступления российских Вооруженных Сил на позиции украинских радикалов.

Действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, за время проведения специальной операции расчет под руководством Джавада Мамутова нанес поражение 7 штабам оперативно-тактических группировок боевиков, 1 военный аэродром, подконтрольный националистам и 3 системы ПВО противника.

Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам».

ГРОЗА «КОЧУЮЩИХ МИНОМЕТОВ»

Сержант Артем Салынов

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир танка сержант Артем Салынов, находясь в составе экипажа танка, действуя в составе мотострелкового полка, получил задачу одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Приближаясь к населенному пункту, российские мотострелки столкнулись с организованной боевиками обороной.

В ходе наступления Артем уничтожил находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов.

Продвигаясь далее к населенному пункту, экипажем танка было уничтожено 4 грузовых автомобиля, в которых перевозились боеприпасы противника.

Приблизившись к населенному пункту, Артем Салынов обнаружил, что дорога к нему, а также прилегающая местность заминированы.

Огнем из танкового пулемета сержант Салынов вызвал цепную детонацию мин на дороге, в результате чего был создан коридор, по которому российские мотострелки стремительно вошли в населенный пункт, вытеснив из него подразделения националистов».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Майор Сергей Дремлюга

Фото: Министерство обороны РФ

«Заместитель командира батальона майор Сергей Дремлюга, продвигаясь в составе колонны мотострелкового подразделения вглубь обороны противника, столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

Украинские националисты открыли по колонне минометный и авиационный обстрел.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор Сергей Дремлюга приступил к выводу колонны из-под огневого залпа вооруженных формирований радикалов.

Уводя колонну из-под огня, Сергей обнаружил 2 хорошо вооруженных группы украинских националистов, и сходу атаковал их позиции.

Благодаря самоотверженности Сергея Дремлюга и умелому управлению подразделением, было уничтожено до 15 украинских радикалов. Остальные боевики, понимая бесполезность сопротивления, отступили. При этом потерь среди личного состава колонны и техники допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России обратили внимание на заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории».

Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу.

Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия.

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