Путин поспорил с Генсеком ООН о спецоперации

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Кремле. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

У Владимира Путина получился очень интересный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем (ради этого португалец прилетел в Москву). Нам впервые показали практически в прямом эфире, как политик в буквальном смысле глобального уровня спорит с президентом об украинской спецоперации. Гутерриш, например, обмолвился, что Россия вторглась на Украину. Путин не согласился и привел свои аргументы.

Понятно, что похожие разговоры у Путина были и раньше. С конца февраля он не раз общался с главами других государств, в том числе западных. Но до сегодняшнего дня мы не знали всех деталей бесед.

ЛИБО ТАК, ЛИБО ГЕНОЦИД

- Я знаю о вашей озабоченности спецоперацией. Отмечу, что вся проблема возникла после госпереворота 2014 года на Украине. Это очевидный факт. Можно называть события в Киеве по-разному, но там произошел антиконституционный переворот. Потом жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор. Они поступили так же, как обитатели Косово в прошлом, приняли решение о независимости. Только в Косово это сделали решением парламента, а Крым - на всенародном референдуме, - Путин начал рассказ о спецоперации, что называется, от печки.

Дальше президент напомнил генсеку ООН, что Киев дважды пытался силой решить проблему Донбасса, и под конец окончательно отказался от выполнения Минских соглашений.

- Мы вынуждены были признать независимость Донбасса. Это необходимая мера, чтобы прекратить страдания людей. Коллеги на Западе предпочитали не замечать геноцид простых людей, - добавил российский лидер.

МЫ ЗНАЕМ - КТО ОРГАНИЗОВАЛ БУЧУ

Глава страны заверил Гутерриша, что в Москве все еще рассчитывают на возможность закончить конфликт через дипломатию.

- Мы ведем переговоры, более того в Стамбуле нам удалось добиться прорыва. Требования безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с признанными границами Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и республики Донбасса. Но после мы столкнулись с провокацией в Буче, к которой российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто организовал провокацию в Буче... Позиция Украины после этого изменилась, они отошли от своих намерений. Они просто от этого отказались, - объяснил Путин.

- Нам указали, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Для нас понятно, что если мы отнесем это на уровень глав государств, не решив их предварительно, они никогда решены и не будут, - добавил он.

ООН НЕ ПРИЗНАЕТ КОСОВО

- Я понимаю, что у России есть ряд претензий. Но их надо разрешать инструментами устава ООН. Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины, - в ответ сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Генсек сообщил, что организация готова помочь с гуманитарными переговорами Москвы и Киева, чтобы все гуманитарные коридоры на 100% работали.

- По поводу вторжения… Я читал все документы ООН по ситуации в Косово. Помню решение суда о том, что при реализации права на самоопределение территория не обязана обращаться за разрешением к центральным властям страны. Это решение международного суда! Это решение было поддержано всеми - я лично читал все комментарии США, Европы. Все поддержали, - заметил президент.

- Если это так, то республики Донбасса имеют такое же право, не обращаясь в Киев, объявить о своем суверенитете. Прецедент создан. Вы согласны с этим? – спросил Путин.

- ООН не признает Косово, - парировал Гутерриш.

- Но суд признал. Если прецедент создан, им могут воспользоваться и республики Донбасса. Мы получили право признать их независимость. Так сделали многие страны в отношении Косова. То же мы сделали с Донбассом, - объяснил глава страны.

НАЦИСТЫ В МАРИУПОЛЕ - КАК ИГИЛ*

Сложилось впечатление, что российскому лидеру самому было интересно поспорить и убедить генсека ООН.

- Мы сейчас подискутируем! – в запале сказал президент.

Дальше он обрисовал коллеге, как обстоят дела в Мариуполе на самом деле. Гутерриш до этого обмолвился, что там еще продолжаются бои.

- Завод «Азовсталь» полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Да, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они действуют как террористы, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением, - заметил президент.

Путин заверил, что все сдавшиеся украинские солдаты находятся в нормальных условиях. С ними «ничего не происходит». Гутерришу тут же предложили лично посмотреть на содержание пленных.

- В Мариуполе ситуация сложная и трагическая, но она простая. Надо просто выпустить всех желающих. Город уже покинули 130 тысяч человек – они пошли, куда сами захотели. Пример цивилизованного отношения очевиден – вы просто сами можете поговорить с этими людьми, - предложил генсеку президент.

Завтра генсек ООН отправился в Киев, чтобы там переговорить об этом же с Зеленским.

*Запрещенная в России террористическая организация

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