Евгений Моргунов начал карьеру артиста с письма Сталину

Евгений Александрович был «ярко окрашенным» человеком. Фото: Кадр из фильма

Юрий Никулин прожил большую интересную жизнь, зарекомендовав себя и как великий клоун, и как серьезный драматический артист; когда он умер, соболезнования всему народу по телевидению выразил президент. Георгий Вицин, тишайший интроверт, благополучно дожил до старости, оставив после себя десятки незабываемых ролей. А Евгений Моргунов остался в памяти зрителей только ролью Бывалого. Ну и крошечной ролью Соева в «Покровских воротах».

В 60-е с ним перестал работать сначала Леонид Гайдай, а потом - за вычетом Михаила Козакова - и остальные серьезные режиссеры. Ельцин не обращался к народу в связи с его кончиной, и на похоронах не собралась толпа. Наверное, несправедливо. Но объяснимо: человеком Евгений Александрович был, как говорили в тех же «Покровских воротах», «ярко окрашенным». Читать про его характер сейчас интересно, а вот уживаться с артистом было не так-то просто.

ЗАРУЧИЛСЯ ПРОТЕКЦИЕЙ ВОЖДЯ

Уже когда Моргунов прославился, журналисты его спросили: «Кем вы хотели быть в детстве?» «С первого дня и до сих пор - актером, актером, актером!» - ответил он. К осуществлению мечты Евгений приступил в 15 лет, причем радикально. Юный рабочий вагоноремонтного завода написал страстное письмо Сталину: объяснил в нем, что мечтает быть актером, и просил о помощи. Невероятно, но ему ответили. От заводских начальников потребовали срочно перевести юношу в Театр имени Таирова (ныне - Московский драматический театр имени Пушкина). Там он начал играть в массовке.

Одновременно, причем с не меньшей самоуверенностью, юный Моргунов пробился к композитору Дмитрию Шостаковичу. Правда, ему он заявил, что хочет быть не актером, а певцом и музыкантом. Шостакович из вежливости принял нахала и, послушав его, написал рекомендательное письмо ректору консерватории. Но в консерваторию Моргунов так и не поступил, выбрав актерский факультет ВГИКа.

В кино ему долго не везло. Шли годы, а он появлялся в основном в эпизодах - его имя даже не упоминали в титрах.

Все изменилось в начале 60-х. Тогда Леонид Гайдай придумал комическую троицу для фильма «Пес Барбос и необычный кросс». Персонажей звали Трус, Балбес и Бывалый, и уверен Гайдай был только в исполнителе роли Труса: он уже работал с Георгием Вициным и высоко его ценил. Юрия Никулина он пригласил, посмотрев комедию «Неподдающиеся». А актера на роль Бывалого не мог подобрать долго. Говорят, кандидатуру Моргунова в конце концов предложил глава «Мосфильма» Иван Пырьев - он знал актера давно и хорошо.

Моргунов на съемках активно разыгрывал окружающих (это было его любимым занятием). Однажды Георгий Вицин, загримированный и в лохмотьях (снимали сцену после взрыва) в перерыве гулял по полю и что-то громко напевал. Мимо проходили крестьяне из близлежащей деревни. Кто-то, указывая на Вицина, спросил: «Что случилось?» Моргунов ответил: «Это же Иван Козловский, у него тут дача! Он вчера напился и спалил дом соседа, а сегодня спалил свой. Вот ждем, когда за ним скорая психиатрическая приедет...»

«ИНОГДА ЕГО ХОТЕЛОСЬ УБИТЬ»

К Гайдаю Моргунов относился без особенного почтения. Подкалывал его, неуважительно отзывался об отдельных сценах. И в конце концов Леонид Иович просто прекратил работать с артистом. Моргунов с Никулиным и Вициным впоследствии объединились ради съемок в «Семи стариках и одной девушке» (режиссер Евгений Карелов, 1968 г.), но этот фильм трудно поставить рядом с гайдаевскими комедиями. Еще одна встреча должна была произойти в «Комедии давно минувших дней», но Никулин не захотел в ней сниматься, и Трус - Вицин с Бывалым - Моргуновым орудуют там вдвоем...

Гайдай был далеко не единственным, кто смертельно на него обижался. Наталья Крачковская, например, говорила: «Иногда его хотелось убить». Однажды, после очередной шутки в свой адрес, она дала Моргунову пощечину. На следующий день Моргунов извинился, инцидент замяли. Но возникало множество других. Уже в 90-е он активно давал интервью, и жена актера Наталья Моргунова вспоминала: «Я, увидев в прессе очередные «откровения Моргунова», буквально хваталась за голову - Женя снова кого-то обидел и нажил себе еще несколько смертельных врагов».

Жена актера говорила, что он не сильно мучился от того, что чего-то не успел сделать в кино: «Он никогда ни на что не замахивался и не переживал из-за того, что не сыграл Гамлета или Отелло». Увы, много драм свалилось на него в жизни. Например, его десятилетиями мучил диабет. Ему была прописана строгая диета, но он то и дело позволял себе запрещенные кушанья - не мог удержаться. Под конец жизни ему было мучительно больно даже ходить: ноги из-за болезни опухали. Врачи настаивали на ампутации, но Моргунов от нее отказывался и выходить на сцену мог только в специальной очень свободной обуви и в носках с разрезанными резинками.

А в 1998-м на актера обрушилась трагедия: его 26-летний сын Николай заснул за рулем автомобиля и врезался в дерево. Гибель сына подкосила артиста. Он прожил после его смерти один год и пять дней.

Моргунов мрачно шутил: мол, хорошо бы его, Никулина и Вицина похоронить в одной могиле: пусть памятник гайдаевской троице поднимает настроение посетителям кладбища. Конечно, так не вышло. Евгений Александрович покоится на Кунцевском кладбище в одной могиле с сыном. В январе прошлого, 2021 года скончалась его вдова Наталья Николаевна, а в марте - второй их сын, Антон. Их прах захоронили в ту же могилу...

Фото: Кадр из фильма

В 1948 году Моргунов сыграл в знаменитой «Молодой гвардии» Сергея Герасимова. Но, во-первых, персонаж был подлецом (и актера заодно с ним возненавидела вся страна). А во-вторых, спустя несколько лет выяснилось, что прототип комсомольца Стаховича негодяем и предателем не был: «Молодую гвардию» сдал другой человек. Герасимову пришлось перемонтировать картину и сильно сократить роль Моргунова...

ВИРТУОЗ РОЗЫГРЫШЕЙ

«Я вас не арестовывал - просто предложил пройтись!»

Часто вспоминают розыгрыши артиста. Он был мастером в этой области.

- Будучи еще неизвестным актером, Моргунов ездил на общественном транспорте бесплатно: изображал кондуктора, заходил в дверь и проверял у пассажиров билеты, пока не доезжал до нужной остановки. Если появлялся настоящий кондуктор, Моргунов невозмутимо говорил: «Ах, у вас уже проверяют!» - и покидал салон.

- Точно так же бесплатно он проходил в баню. На входе ронял только одну фразу: «Если Иван Сергеевич спросит, где Женя, скажи, я здесь!» Остолбеневший банщик его безропотно пропускал.

- Разыгрывал Моргунов и обычных людей, притворяясь сотрудником органов. В метро показывал жертве удостоверение и говорил: «Пройдемте». Выходили из метро, долго шли по улице, потом несчастный, не выдержав, спрашивал: «За что вы меня арестовали?» - «Я вас арестовал? Помилуйте, я предложил пройтись!»

- Благодаря розыгрышу Моргунов познакомился с женой. У него дома раздался звонок: какая-то девушка, уверенная, что звонит на кафедру физики, спрашивала, когда можно прийти на зачет. Моргунов взял у нее номер телефона, продолжал ей названивать и в итоге назначил свидание. Девушка схитрила, пришла с подругой, которую, как и ее, звали Наташей. Моргунов долго пытался понять, с какой именно из Наташ разговаривал по телефону.

В итоге Моргунов женился на «правильной» Наташе, которая была моложе его на 26 лет. И прожил с нею до самой своей смерти.