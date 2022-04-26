«У Петра I в детстве не выработался иммунитет к дурному» Владимир Мединский продолжает цикл передач «Рассказы из русской истории»

Владимир Мединский в передаче цикла «Рассказы из русской истории».

На канале «Россия К» продолжается серия программ Владимира Мединского по русской истории. В них ведущий подробно, ненавязчиво и образно рассказывает, какие страсти происходили в ходе развития российского государства, какие пороки обуревали императоров и императриц и связывает события с мотивацией упомянутых героев.

В ближайших выпусках цикла «Рассказы из русской истории» зритель узнает о том, каким и почему вырос Петр I, а также услышит парадоксальную и интересную гипотезу про самоощущение императора на троне.

- Говоря языком психологов, у Петра I не выработался иммунитет к дурному, - объясняет Владимир Мединский. - Отец баловал его и любил до такой степени, что создал так называемый Петров полк — первый потешный полк. Возможно, ему вообще не очень нравилось быть царем. Ему нравилось добиваться цели, результата, но царские ритуалы и статус претили. Поэтому он все время будет играть в перевоплощения.

Кроме того, публика услышит, в каких условиях рос молодой Петр I и кто хотел от него избавиться.

- [Бояре] Милославские резко начинают встречную интригу, - рассказывает ведущий. - Все любители сериалов «Крестный отец» и «Фарго» могут представить себе, как это происходило. Кризис — это всегда возможности, именно так решили стрельцы. И тут уже кровавую баню было не остановить. Все это происходило на глазах молодого Петра.

«Рассказы из русской истории», «Культура», суббота-воскресенье, 13.25