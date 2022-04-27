Как выглядит Гела Месхи через три года после развода с Екатериной Климовой

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Гела Месхи после развода с Екатериной Климовой крайне редко появляется на публике. Актер никогда не говорит о личной жизни, не ведет соцсети и полностью погружен в работу. На днях артист сделал исключение и нашел время в своем плотном графике. Его заметили на одной из светских премьер.

Поклонники обсуждают появление Гелы Месхи на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином". В кинотеатр "Каро 11 Октябрь" актер пришел в одиночестве. Для выхода в свет артист выбрал твидовый пиджак и светлую сорочку с абстрактным рисунком.

Многие обратили внимание, что Гела еще сильнее похудел. Актер как-то признавался, что потерял 15 килограммов. Но, судя по тому, как он сейчас выглядит, за последнее время к этой цифре прибавилась еще пара-тройка килограммов. "Я сел на гречку и овощные салаты, отказался от всего мучного и сладкого, фастфуда. Последний прием пищи должен быть не позже шести часов вечера. Каждый день делаю зарядку, заставляю себя качать пресс", - делился артист.

Он не скрывает, что сначала ему было тяжело придерживаться диеты, но потом он втянулся. "Зато с утра встаешь бодрый, веселый. Видишь в зеркале свои «кубики». Это вдохновляет. Но нужно себя контролировать, поддерживать здоровый образ жизни", - говорит он.

Отметим, Месхи свободное от работы время предпочитает проводить с любимой дочкой Беллой, которую ему родила Екатерина Климова. Супруги прожили вместе четыре года, после чего в 2019 году последовал тайный развод, о причинах которого актеры не распространяются.

Гела души не чает в Белле. "Она знает, что ради нее я готов на все. И мне это нравится. Я постараюсь сделать все, чтобы ее жизнь была прекрасной. Я вижу, что Белла очень талантливый ребенок. Она глазами может показать такие эмоциональные состояния, что я просто диву даюсь - актриса по природе! Стопроцентно перерастет своих родителей", - признавался актер.

Он и его бывшая жена общаются с Беллой как со взрослой. "Самое главное, чтобы твой ребенок ощущал себя любимым. Ее все любят, она всех любит. Она - наше сокровище, у нее самая лучшая еда, самые лучшие игрушки, родители, бабушки, братья - все ее обожают. Мы ее оберегаем", - делился счастливый отец.