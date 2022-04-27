По Пугачевой и Галкину нанесли сокрушительный удар: раскрыта постыдная тайна артистов

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Очередной выпуск ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое и до этого славилось накалом страстей и спикерами на пределе эмоций, потряс зрителей неожиданными откровениями о шоу-бизнесе. Точнее, о главной его паре - Максиме Галкине и Алле Пугачевой, уехавшими в Израиль с началом специальной операции на Украине. Юморист, поначалу отмалчивавшийся, в последнее время, похоже, решил сжечь все мосты: он не только осудил спецоперацию и подверг сомнению официальные данные, но и заявил о травле в России, а также обещал пожертвовать часть доходов от будущих концертов на помощь украинским беженцам.

Гостью Соловьева, главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян нашумевшие заявления шоумена буквально вывели из себя. Сдерживаться в выражениях медиаменеджер не стала.

- Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей-знакомых не присылать мне, как он поливает помоями Россию и русскую армию, - высказалась Симоньян в эфире телеканала "Россия 1". - Но ведь это, в первую очередь, говорит о качестве этих людей. Об их душевных признаках. Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я с позволения скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет... Вот и я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда.

Оказалось, Максим Галкин в глазах журналистки всегда был не просто молодым мужем Аллы Борисовны. Симоньян уверена, что за этим союзом скрывается постыдная тайна шоумена.

- Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? - обличительно заявила глава RT. - Но заразы, они там все как на подбор такие... Ведь про каждого можно рассказать. Я их не люблю и не любила никогда. Ну елки-палки. И ты, вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, решила позволить себе говорить правду про них про всех. Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой выплеск эмоций, я буду позволять себе вот ТАКОЙ выплеск эмоций!

На фоне этой пылкой речи остальные гости в студии и даже сам Владимир Соловьев как будто стушевались и не стали развивать деликатную тему. Впрочем, для Максима Галкина обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации - не новость. Несколько лет назад в интервью Ирине Шихман шоумен признался, что его причисляют к секс-меньшинствам еще со студенческой скамьи.

- Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности... Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным, - открестился от всех подозрений юморист.