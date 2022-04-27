Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 апреля 2022 года: Британских советников берут на испуг, на что поляки меняют Т-72, о чем тревожатся турки

Фото: Александр КОЦ

Офицера ВСУ посадят за обстрелы Донецка

СКР возбудил уголовное дело против замкомандира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подполковник Дмитрий Герасименко - виновник обстрел мирного населения в ДНР. Кроме этого офицера, фигурантами дела являются еще ряд лиц из этой бригады. 24 апреля Герасименко и его сослуживцы на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики провели прицельные артиллерийские обстрелы. В результате чего был ранен 71-летний житель Донецка, множество домов получили повреждения.

В Москве откроют посольства республик Донбасса

Вскоре в российской столице откроют посольства Луганской и Донецкой Народных Республик. Срок — от месяца до двух. Сейчас идет конкретная организационная работа. По данным руководства ДНР, намерения о признании республик Донбасса выражали Сирия, несколько стран Латинской Америки и Центральной Африки.

Володин дал жесткое определение Украине

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством. Повод для такой резкой реакции: данные о подготовке покушении на ряд ведущих журналистов России. Спикер заявил, что руководитель незалежной Зеленский должен понести персональную ответственность, а конкретных участников сорванного теракта необходимо наказать.

Кличко демонтирует памятники дружбы

Роман Чегрине, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, резко отреагировал на демонтаж памятника Дружбы народов России и Украины в столице соседнего государства. «Демонтировать в Киеве надо один объект, сделанный из дерева, это украинская власть в полном составе, - заявил Чегрине, - А после освобождения Киева все памятники будут восстановлены». Накануне Виталий Кличко, мэр украинской столицы, сообщил в телеграм-канале, что в Крещатом парке убирают скульптуру двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины. А памятник там лет 40 простоял. Депутаты же киевского горсовета вообще предложили демонтировать 60 городских памятных знаков, имеющих отношение к России и СССР. Удобно валить тех, кто не может ответить.

Грузинский министр назвал ошибки Киева

Глава грузинского Минобороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что отзыв посла Украины из Грузии был «ошибкой». Министр считает, «нет другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии». И добавил, что «чем быстрее забудем об обидах, тем быстрее будут развиваться наши страны». Бурчуладзе заодно сообщил, что мнение о неприсоединении Тбилиси к санкциям против Москвы ошибочно: «Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, в ООН, в Совете Европы. Что касается тех санкций, которые не принесут эффекта, а нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением». Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся...

Братислава хочет денег за помощь незалежной

Братислава убеждает руководство Евросоюза компенсировать ту помощь, которую Словакия оказала незалежной. По данным пресс-секретаря минобороны Мартины Коваль-Какашчиковой, ее страна передала Киеву военные материалы на 62 млн евро, и систему ПВО С-300 стоимостью около 68 млн евро. Комплекс ПВО был передислоцирован на Украину в обстановке секретности еще две недели назад. Теперь словаки очень хотят денег от Брюсселя. Кстати, самолеты Киеву они поставить так не решились .

Какую бронетехнику Варшава бросила на восток

Варшава гонит в Киев 100 боевых танков Т-72 и боевые машины BWP-1 (польский вариант БМП-1). Часть польских Т-72 прошли капремонт и модернизацию до версии Т-72MR1. Поляки утверждают, что улучшили систему энергоснабжения, и тепловизионную камеру, поставили новую оптику для водителя . А перед этим поляки подписали контракт с США на 4,75 млрд долларов — по нему Варшава получит 250 американских танков M1A2 SEP V.3 Abrams и сопутствующую технику. Хитры ляхи...

Британцев предупредили, что их достанут

«Наши вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, - напомнили в Минобороны РФ, - А находящиеся в этих центрах советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия». Такова была реакция на хамское заявление замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, сообщившего, что «не обязательно будет проблемой», если оружие, поставленное Киеву , используют для нанесения ударов по российской территории.

Росгвардия контролирует часть Харьковщины

Более 10 населенных пунктов, мосты, дороги, объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Харьковской области на Изюмско-Красноармейском направлении контролируются бойцами Росгвардии. Ими задержаны почти 400 представителей ВСУ, теробороны и нацбатов. Обследовано свыше 4 тысяч зданий, обнаружено более 100 тысяч боеприпасов, полторы тысячи гранат, полторы сотни единиц различного ракетно-артиллерийского вооружения.

Депутат получил Золотую звезду

Члену комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адаму Делимханову указом Президента РФ присвоено звание Героя России - «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Путин поговорил с Эрдоганом и Гуттеришем

Президенты России и Турции по телефону обсудили, как турецким судам безопасно выйти из украинских портов, еще контролируемых Киевом и как быть с засевшими в подвалах «Азовстали» бойцами (Анкару, похоже, волнуют находящиеся там сограждане и симпатизанты). А также про переговоры российской и украинской сторон, на которых в Киеве явно поставили крест. А с главой ООН Путин переговорил лично. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш прилетел в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Общались, в том числе, в режиме один на один. Следующим пунктом Генсека станет Киев.

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