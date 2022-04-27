У оскорбленного Эммануила Виторгана сдали нервы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Эммануил Виторган подвергся травле. Возмущенный артист выступил с заявлением по поводу случившегося в надежде на справедливость.

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя малолетними дочками Этель и Кларой в конце февраля спешно покинул Россию. Звездное семейство отправилось в Юрмалу на отдых. Планировали вернуться назад 7 марта, но не случилось. Эммануилу Гедеоновичу пришлось задержаться на чужбине.

82-летний народный артист все же сумел вернуться в Москву в середине марта. Сразу же анонсировал концерты. А потом внезапно столкнулся с атакой злопыхателей. Те стали обвинять актера чуть ли не "в предательстве Родины", некоторые называли его "эмигрантом".

Оскорбленный актер возмущен до глубины души. По его словам, он и не собирался покидать Россию. Звезда "Чародеев" настаивает, что его оклеветали.

Он поведал о том, с какими трудностями прилетел домой. "Не буду рассказывать, как это было непросто. Воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы", - поделился актер.

После чего обратился к редакторам программы "Бесогон". Артист отметил, что в одном из выпусков проекта прозвучала информация о том, что он "сделал свой выбор" и "навсегда сбежал с семьей из страны". Теперь мужчина требует, чтобы репортеры выпустили официальное опровержение озвученной в эфире информации.

Он подчеркнул, что долго молчал, но его терпение лопнуло из-за атак завистников. "Редакторы программы «Бесогон» дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня", - переживает доведенный до ручки Виторган.