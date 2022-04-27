«Борется за жизнь»: Подруга больной раком Заворотнюк рассказала о ее состоянии

Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Близкие Анастасии Заворотнюк практически не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что актриса борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Певица Виктория Пьер-Мари снималась вместе с Заворотнюк: в четвертом сезоне сериала «Моя прекрасная няня» ей досталась роль предполагаемой мамы «няни Вики». С тех пор Виктория и Анастасия поддерживают связь. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» певица сообщила, что Заворотнюк борется за жизнь и проходит тяжелый период восстановления. Виктория также объяснила, почему актриса исчезла из соцсетей и давно не показывается на людях.

- Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания, - отметила Пьер-Мари.

По словам певицы, муж Анастасии Петр Чернышев, а также ее дети и мама поддерживают актрису и держат в «сакральности» состояние ее здоровья. Виктория Пьер-Мари заверила, что в лечении актрисы применяются все «возможные и известные» виды терапии.

Известно, что Анастасия Заворотнюк прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на коляске, ходить самой ей пока тяжело.

Близкие актрисы почти не делятся информацией о ее здоровье. Только дочь Анна иногда рассказывает о маме. Фото: соцсети.

Некоторые специалисты считают, что жизнь Заворотнюк рекордно продлила российская вакцина. В 2020 году на совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту России Владимиру Путину, что у актрисы Анастасии Заворотнюк глиобластома и что в ее лечении используются новые технологии, разработанные для борьбы с последней стадией рака. Специально для Заворотнюк питерские онкологи разработали отечественную вакцину. Использовать противораковую вакцину за рубежом, как это делала, например, Жанна Фриске, Анастасия отказалась.

- Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь, - рассказывал «КП» член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Борисович объяснил, почему Заворотнюк удается дольше бороться с онкологией, чем его покойной дочери.

- Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко, - рассказал Владимир Фриске.

Владимир Борисович подчеркнул: он очень рад, что Анастасия успешно справляется с болезнью и борется за свою жизнь.

- У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось, - пожелал отец певицы.