На сбежавшую из Россию Хаматову обрушились тяжкие последствия

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После того, как Чулпан Хаматова сбежала из России, она сделала ряд скандальных заявлений. Одно из них касалось звания народной артистки. Знаменитость назвала свое звание народной артистки "бредятиной и советским пережитком". Данный выпад разочаровали многих ее поклонников. А на днях стало известно о том, что на нее обрушились тяжкие последствия.

В России предложили лишить сбежавшую из Россию Чулпан Хаматову звания народной артистки, которое она получила в 2012 году. "Печально, что наши деятели, когда Родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все что угодно", - поделился член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

Он с сожалением отметил, что "отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности". После чего предложил создать специальную комиссию для лишения 46-летней звезды театра и кино звания народной артистки России.

"Человек этими словами характеризует свое нравственное внутреннее содержание. Этим уже все сказано", - цитирует Соловьева "Говорит Москва".

Ранее Хаматова рассказала, что переехала в Латвию. Сначала она жаловалась на безденежье, а потом стало известно, что актриса продолжает зарабатывать на россиянах. Женщина открыла актерские курсы. Чтобы свести концы с концами, артистка теперь вынуждена продавать свои услуги по дешевке.