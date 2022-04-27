«Как Пугачева»: Лариса Гузеева покинула Россию

Лариса Гузеева. Фото: кадр видео.

Лариса Гузеева уехала из России: телеведущая поселилась в Болгарии, где у нее есть квартира. Звезда программы «Давай поженимся!», обычно очень откровенная с поклонниками, в этот раз скрыла свое путешествие за рубеж. Ее отъезд рассекретили соотечественники, случайно встретившие Ларису в болгарском магазине.

Квартира Гузеевой расположена в поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Элитный ЖК находится на курорте Солнечный Берег в 15 км от аэропорта города Бургас. В микрорайоне есть все удобства: бассейны, кафе, теннисные корты, спортзал, неподалеку – пляж.

Телеведущая купила эти апартаменты десять лет назад. Квартира площадью 165 квадратных метров обошлась ей в 220 тысяч евро (почти 18 миллионов рублей по текущему курсу). В соседях у Гузеевой – другие российские знаменитости, также купившие недвижимость в этом жилищном комплексе: Лера Кудрявцева и Надежда Бабкина. До недавнего времени апартаменты там были у Владимира Винокура и Лолиты, но они уже успели продать свои болгарские «дачи».

В этом ЖК в Болгарии находится квартира Ларисы Гузеевой. Фото: соцсети.

Поклонники предполагают, что Лариса отправилась в Болгарию погреться на солнце и поправить здоровье.

- Лариса Гузеева точно так же поехала отдыхать после тяжело перенесенного коронавируса, и у нее идет реабилитационный период. Сейчас программа «Давай поженимся!» не выходит, она имеет полное право поехать отдохнуть и вернуться в свою страну. В этом нет ничего плохого, - заявил в беседе с порталом Blitz светский обозреватель Леван Тодуа. Он отметил, что точно также поступила и Алла Пугачева – мол, примадонна отправилась в Израиль вместе с мужем и детьми отдохнуть и поправить здоровье.

Лариса Гузеева действительно с трудом восстановилась после тяжелого ковида. У актрисы на 60 процентов было поражено инфекцией правое легкое, и на 50 процентов - левое. Почти месяц ведущая программы «Давай поженимся!» провела в московской городской клинической больнице №40, известной в народе как «Коммунарка». Даже после выписки из ковидного госпиталя она не раз признавалась: говорить о полном выздоровлении не приходится. 62-летняя актриса рассказывала, что ее мучают бессонница, перемены настроения и усталость. К тому же у нее начались проблемы с памятью, что негативно сказывается на работе.

- У меня после ковида реально кукушка отъехала, - сообщила Гузеева. - Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция.