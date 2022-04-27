Бывшая жена – о разводе с Моргенштерном: «Все проблемы с психикой и браком вызваны переездом из России»

Моргенштерн и Дилара поженились в сентябре прошлого года. Фото: соцсети.

Новости о рэпере Моргенштрене и его бывшей жене Диларе Зинатуллиной все больше напоминают мексиканский сериал. Сначала пара заявила, что разводится спустя семь месяцев после свадьбы. Алишер публично признался, что изменил жене. При этом подчеркнул – мол, все было не всерьез. Так, погулял, но не влюбился. Затем музыкант вновь сделал Диларе предложение руки и сердца. А когда Зинатуллина отказала, пригрозил, что убьет ее, если она вступит в отношения с другим мужчиной.

На днях и без того эксцентричный музыкант вышел в прямой эфир в соцсетях в неадекватном состоянии. Алишер снимает видео, в которых он закатывает глаза и говорит странные вещи. Кроме того, рэпер опубликовал фотографию спиртных напитков и непонятных таблеток. При этом артист попросил подписчиков поделиться с ним координатами «хороших рехабов».

После всего случившегося Дилара вышла на связь с поклонниками и рассказала о причинах странного поведения артиста. Бывшая жена призналась, что на музыканта сильно повлиял отъезд из России. Уехав из страны, рэпер лишился концертов и привычных доходов.

- Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих ср…х концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже, - призналась Дилара.

Впрочем, далеко не все верят в искренность супругов. Многие считают историю с разводом пиаром. Мол, таким образом пара пытается вновь привлечь внимание к себе и вернуть заказы на частные концерты.

Многие считают историю с разводом пиаром. Фото: соцсети.

Напомним, в декабре Моргенштерн и его супруга уехали в Дубай. 24-летний рэпер объявил, что навсегда покинул Россию и собирается обосноваться за границей. Алишер прошел процедуру репатриации и получил израильское гражданство. Исполнитель утверждает, что у него есть еврейские корни со стороны матери.

За границу Моргенштерн уехал после скандала, разразившегося из-за его высказываний о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак, опубликованном 25 октября прошлого года на ее YouTube-канале, музыкант сообщил, что не понимает смысла этого праздника.

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, - сказал Моргенштерн.

Его высказывания раскритиковали общественность и СМИ, а организация «Ветераны России» обратилась в правоохранительные органы. Позже Следственный комитет начал проверку творчества музыканта на предмет пропаганды наркотиков. В ноябре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого Моргенштерн покинул Россию и поселился в Дубае.