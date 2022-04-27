Бразильский многоженец пожаловался на зависть

Поскольку официально в Бразилии многоженство не поддерживается, О Урсо обвенчался с каждой из восьми избранниц в католической церкви

Житель Бразилии Артур О Урсо, который известен своим гаремом из девяти жен, пожаловался на зависть в семье и невозможность спланировать отношения с любимыми женщинами.

Многоженцем бразилец стал в прошлом году: он сам и его жена Луана Казаки оформили нелегальный союз с другими женщинами в качестве протеста против моногамии.

Поскольку официально в Бразилии многоженство не поддерживается, О Урсо обвенчался с каждой из восьми избранниц в католической церкви. Понятно, что законной силы такой брак не имел, но подобие приличий было соблюдено.

В начале новой семейной жизни мужчина составил график, следуя которому должен был уделять равное внимание каждой из своих жен. Однако позже выяснилось, что планирование в таких делах – не лучший вариант.

– Следование расписанию создавало много проблем, и иногда мне казалось, что я должен заниматься сексом из-за графика, а не ради удовольствия. В других случаях я занимался сексом с одной женой, думая о другой, – пожаловался мужчина.

И тогда он решил пустить интимные отношения на самотек. Как ни странно, с этой стороны вроде бы все наладилось, но О Урсо стал замечать признаки ревности со стороны своих супруг. А еще он рассказал, что между женщинами периодически возникает зависть. Например, в том случае, если подарок для одной любимой оказывается дороже, чем для другой.

В конце концов, одна из жен, Агата, призналась, что устала, мечтает о моногамии и покинула семью. Артур заявил, что не собирается брать на ее место другую и все еще продолжает изучать отношения с супругами.