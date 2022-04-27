Китай нацелился на Латинскую Америку

Особый акцент Поднебесная делает на военное сотрудничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние десятилетия КНР установила тесные связи в сфере экономики и безопасности со многими странами Латинской Америки, включая Бразилию и Венесуэлу.

Китайские госкомпании активно инвестируют в инфраструктурные, энергетические и космические проекты многих стран южноамериканского континента. Заодно Пекин расширяет там свое дипломатическое, культурное и военное присутствие.

В период коронавирусной пандемии Китай предоставил Бразилии и соседним с ней странам миллионы доз вакцин, а также выдал кредит на борьбу с последствиями COVID-19. Китайский банк развития входит в число ведущих кредиторов Латинской Америки.

Теперь США опасаются, что Пекин использует все это для достижения своих геополитических целей.

КНР не скрывает своего желания расширять сферу своего влияния, дабы среди прочего изолировать Тайвань, поэтому отказывается от дипломатических отношений со странами, признающими суверенитет Тайваня.

Особо тесные связи у китайцев сложились с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Китайская диаспора в большинстве стран Латинской Америке – Перу, Бразилии, Парагвае и Венесуэле – уже сейчас составляет рекордные 5% населения. Такую статистику привел Совет по международным отношениям (CFR).

Особый акцент Поднебесная делает на военное сотрудничество. Так за последние 10 лет Пекин продал Венесуэле оружия на сумму более $615 миллионов, Боливия и Эквадор также закупили китайские военные самолеты, наземную технику, радары ПВО. Военное присутствие Китая проявляется и в его участии в миротворческих операциях на Гаити, передаче боливийским полицейским снаряжения для борьбы с беспорядками, полицейским силам Гайаны и Тринидада и Тобаго – мотоциклов.