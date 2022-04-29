Александр Семыкин: «За клиента надо бороться умением продавать»

Статистика свидетельствует, что большая часть новых бизнесов разоряется в течение трех-пяти лет. Их процентное соотношение может достигать 60-80% в зависимости от состояния экономики и других бизнес-факторов. Однако в любой период появляются люди, способные даже кризис обернуть себе на пользу.

Историю такого успешного стартапа, преодолевшего все преграды и ставшего примером для других представителей отрасли, узнали из «первых уст» от Александра Семыкина, владельца компании «Гласс Технолоджи», высококлассного специалиста и эксперта в «оконной» индустрии, который когда-то делал первые шаги в совершенно новой отрасли не только для него, но и для всего российского бизнеса. Талантливый предприниматель сделал ставку на новые технологии на «оконном» рынке России, развивая безрамное панорамное остекление, разработал собственную методику продаж и вывел свою компанию в безусловные лидеры рынка.

- Александр, давайте начнем с самого начала. Почему Ваш выбор в 2016 году пал именно на панорамное безрамное остекление? Вам понравилась сама идея, визуал, был технологический интерес, или что-то еще?

- Когда я решил создать свой оконный бизнес, было желание делать что-то интереснее обычных пластиковых окон, что-то непривычное, то, что выделяло бы коттедж на фоне стандартной застройки. Я остановил свой выбор на алюминиевых подъемно-раздвижных конструкциях, они уже встречались в городе, но из-за высокой стоимости спроса на них не было. Мне импонирует сама идея безрамного панорамного остекления, которая заключается в единении человека с природой в комфортных условиях. Представьте, Вы стоите на террасе с чашечкой кофе и смотрите, как за окном льет дождь, а вам сухо и комфортно. Также Вы можете насладиться летним солнцем, которое зальет все помещение, но зной в него не проникнет. Да и в целом, мне нравится, как выглядит такое остекление, это очень эстетично. Это очень важно, чтобы идея и продукт нравились тебе самому, я бы назвал это важной составляющей успеха.

- Да, но у вас не было практически никакой информации об этом направлении. Более того, ее вообще почти не было. Каково это - быть первопроходцем? И как Вам удалось убедить первых заказчиков в том, что Ваша идея - то, что им нужно?

- В интернете я изучал информацию по панорамному остеклению, часто на других языках - поскольку, как Вы верно заметили, в нашей стране такого опыта было критически мало. Смотрел примеры использования в частной застройке, искал производителей, сравнивал их продукты, составлял всевозможные коммерческие предложения в своей голове, думал, как продавать, на какие преимущества делать акцент. Я ездил на встречи, проводил переговоры.

Первое свое изделие я продал, когда у нас не было ни образцов, ни сотрудников, ни инструмента, у меня в руках были только красивые фотографии. Контракт был на 4,5 млн рублей. После чего необходимо было организовать процесс. Я это сделал: нашел инструмент, людей, проработал логистику и так далее, то есть организовал установку конструкции клиенту от первой встречи до финального рукопожатия при сдаче на объекте.

- Вы предложили клиентам действительно эксклюзивный продукт. Но для его изготовления необходимо специальное оборудование, производственные мощности. Как Вы решили эту проблему?

- Я понимал, что продукт должен быть не просто уникальным, но и качественным, поэтому стал искать, кто производит системы для панорамного остекления. Сравнив все предложения, ознакомившись с процессом производства, пообщавшись с производителями, протестировав конструкции, я пришел к выводу, что идеальное соотношение цена-качество у испанской системы «Claroflex». Другие либо изготавливались полукустарным способом, либо стоили запредельно дорого. Представители из российского офиса приехали к нам, обучили монтажников, подарили образец системы, и моя компания заключила контракт на эксклюзивное дистрибьюторство по Черноземью.

С развитием нашей компании и ростом количества заказов возникла необходимость в большем помещении и закупке оборудования для производства систем на месте. Теперь мы покупаем у зарубежных партнеров только комплектующие, а кроим профиль и устанавливаем фурнитуру и стекло в своем цехе.

- Вскоре после успешного старта бизнеса Вы приняли участие в XIV Межрегиональной специализированной выставке «Современный город», которая проходила в «Белэкспоцентре». На ней были только лучшие представители отрасли. От кого Вы получили приглашение на выставку, едва заняв свою нишу?

- Меня пригласила Белгородская торгово-промышленная палата. Выставка проходила в рамках XIII Белгородского строительного форума и охватывала такие направления, как стройиндустрия, энергетика, ресурсосбережение, экология. Мои успехи в освоении передовых зарубежных технологий, которые позволили предложить совершенно новый для региона продукт в востребованной нише, сразу стали достоянием общественности: люди узнавали о безрамном остеклении, шли смотреть установленные конструкции, делились впечатлениями. Думаю, потому и было принято решение пригласить наше предприятие как пример успешного стартапа.

Появились новые знакомства, были укреплены предыдущие связи и, безусловно, повысился статус нашей компании в городе. О нас узнали, наш продукт увидели, и это привлекло новых заказчиков.

- В начале работы Вам пришлось преодолеть несколько кризисов. На этом этапе многие «ломаются» и сворачивают бизнес. Расскажите, какие Ваши решения повлияли на успешный исход, ведь теперь Вы получаете не один-два, как в допандемийные времена, а 10 крупных заказов в месяц?

- Во-первых могу уверенно заявить, что некоторые “кризисы” предприниматели обеспечивают себе сами: прочувствовал это на себе. Я считаю, что нельзя пренебрегать рекламой, и тем более экономить на ней, она действительно тот самый «двигатель торговли». И до того момента, пока мы не создали правильный и привлекательный образ безрамного остекления, было сложно продавать свои услуги.

Также был недостаток сотрудников на начальном этапе, да и вообще длительное время мы не могли подобрать достойную команду. Для эффективной работы нужны не просто работники в штате или фрилансеры, а единомышленники, к тому же обладающие необходимыми компетенциями. Очень много времени я потратил, просто обучая людей. Если с человеком нам не по пути, то, соответственно, расставался с ним. Я понял, что систему взаимодействия персонала надо отладить так, чтобы не было дублирования функций, каждый занимался своим делом и был мотивирован на результат морально и материально. Сейчас у нас слаженная команда, за собой я оставил администрирование и переговоры с заказчиком. А что касается системы организации труда, оттачивать и улучшать ее можно бесконечно.

Трудности позади, у нас широкая дилерская сеть, охватывающая шесть регионов, и дилеры - тоже часть нашей команды. Они работают по единым стандартам, применяемым в нашей компании, и привлекают заказчиков качеством обслуживания.

- Вы дали толчок для развития нового рынка, и, можно сказать, сами вырастили себе конкурентов. Пытаются ли они копировать Ваши методы, и как Вы строите с ними отношения?

- Действительно, я был первым и шел путем проб и ошибок. Тем, кто зашел на рынок после, уже проще: многое они копируют у меня, особенно маркетинг, мой метод продаж вызывает большой интерес у коллег. Я считаю их именно коллегами и поддерживаю с ними хорошие деловые отношения. В конкуренции нет ничего плохого, наоборот, она заставляет искать новые эффективные пути продаж. За клиента надо бороться умением продавать, а не демпинговать. Демпинг - самый простой путь, но он, на мой взгляд, ведет всю индустрию в никуда, это тупиковая ветвь развития. Поэтому я призываю всех, кто занимается безрамным остеклением, конкурировать друг с другом именно способностью продавать, презентовать и исполнять, но никак не стоимостью продукции.

- Вы были одним из членов жюри национальной программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в качестве эксперта в области архитектуры и благоустройства. Как Вы оцениваете потенциал региональных компаний и их проектов, представленных на конкурсе?

- Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» - это общенациональная премия, которая вручается за лучшие практики и проекты по развитию регионов, привлекая внимание к их значимости и вкладу в развитие страны. Я горжусь тем, что мои усилия по внедрению передовых технологий в остеклении были отмечены на столь высоком уровне и мне доверили оценивать заявки участников. Я выбирал лучшие проекты и практики в категориях «Строительство и недвижимость», «Поддержка и развитие малого бизнеса». Считаю заслуживающими внимания такие проекты, как, например, “Мой гектар”, который победил в номинации “Лучший проект комплексного развития сельских территорий в рамках формата государственно-частного партнерства”. Я живу в сельскохозяйственном регионе и вижу много предпринимателей, которые хотят обеспечивать рынок качественной органической продукцией, заниматься селекцией, поставлять животноводческим хозяйствам высокопитательный корм, выращенный на собственных полях. Развитие этого сегмента и поддержка государством частного бизнеса положительно влияют на экономику региона и страны в целом. В номинации “За вклад в развитие технологий в сфере строительства” я отметил “Фабрику каркасов”, которая предложила лучшую, на мой взгляд, технологию быстровозводимых стальных каркасов для любой архитектуры. Экологичность технологии позволяет возводить дома даже в природоохранных зонах и на берегах водоемов. Я считаю эту технологию прорывом в строительной отрасли и уверен, что ее развитие сделает малонаселенные регионы нашей страны более привлекательными. Вообще, как показал конкурс, проектов с большим потенциалом и влияющих на качество жизни людей в регионах немало.

- А что насчет проектов, связанных с безрамным остеклением - никто из Ваших конкурентов их не предоставил? Насколько я понимаю, Ваш проект «PanoraPro», который был отмечен премией «Время инноваций», пока единственный в этом направлении?

- Я не могу говорить обо всех конкурсах и мероприятиях, но судя по тому, что я видел до сих пор, «PanoraPro» действительно уникален. Он направлен на популяризацию безрамного панорамного остекления, к которому есть интерес и спрос, потому что это качественная современная альтернатива обычному остеклению. Его отметили в категории «Архитектура и благоустройство» за передовые технологии и инновационный подход к проектированию оконных конструкций. Это очень важная оценка, которая подтверждает, что моя компания придерживается высоких стандартов качества и находит оригинальные решения.

- Как считаете, что ждет оконный бизнес, и в частности, рынок безрамного панорамного остекления?

- Будущее отрасли я вижу очень перспективным. Все время, которое я занимаюсь безрамным остеклением, наблюдается рост интереса к этому продукту. Я думаю, что как минимум пять лет этот рынок будет стабильно расти, мы дойдем до того, что каждый человек, живущий в собственном доме, захочет такого рода остекление.

- Как Вы видите дальнейший путь развития Вашей компании?

- «Гласс Технолоджи», несомненно, будет развиваться, на данный момент мы уже работаем в шести регионах: Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской областях, и я планирую укреплять эти позиции. Параллельно я начинаю развивать строительство беседок с безрамным остеклением и подведенным электричеством. Сейчас мы находимся в стадии проектирования этих беседок, хотим «под ключ» продавать их людям, имеющим частные дома и дачи, поскольку такая потребность на рынке существует. Сегодня я полностью поглощен данным проектом, но это не значит, что завтра мне не захочется попробовать себя в каком-нибудь новом направлении оконной отрасли.