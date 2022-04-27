Наружу выплыла еще одна неприятная правда о Facebook*

Инженеры жалуются на потерю контроля над механизмами сбора и обработки массива данных пользователей Фото: REUTERS

В Сеть просочился внутренний документ Facebook*, в котором инженеры жалуются на потерю контроля над механизмами сбора и обработки массива данных пользователей соцсети.

Выяснилось, что даже специалисты, прямой задачей которых является обеспечение защиты пользовательских данных, не понимают, что с ними происходит после попадания в соцсеть. Не говоря уже о том, чтобы внести контролируемые изменения в систему безопасности персональных данных, инженеры даже не знают, чьим достоянием становятся сведения из профилей пользователей.

– В этом документе признается то, о чем мы давно подозревали: данные в Facebook доступны для всех и компания не имеет никакого контроля за ними. По сути, это полное признание отсутствия какой-либо защиты данных. Facebook подробно описывает, как он нарушает каждый принцип закона о защите данных. Все, что он делает с нашими данными – незаконно, – рассказал старший научный сотрудник Ирландского совета «За гражданские свободы» и активист движения за защиту конфиденциальности Джонни Райан.

В самом же документе от инженеров соцсети приводится красивая аналогия: персональные данные сравниваются с пузырьком чернил, вылитым в озеро – нет никакой возможности проследить за отдельной каплей и у уж тем более невозможно вернуть чернила назад в пузырек.

По мнению издания Vice, опубликовавшего эту информацию, скорее всего пользовательские данные становятся достоянием третьих лиц, то есть происходит именно то, что запрещено не только политикой Facebook, но и международным правом.

* - продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией