Нелегкий выбор: Британская пара пытается сохранить жизнь нерожденной дочери за огромные деньги

У родителей осталось менее шести недель – в противном случае нарушения станут необратимыми

40-летняя Зофья Фенрих и 49-летний Роб Велес из Великобритании впервые увидели свою еще не родившуюся дочь на УЗИ в начале февраля во время планового обследования на 16-й неделе беременности.

Радости пары не было предела, но все оказалось далеко не так, как они себе представляли…

Врач-рентгенолог, проводившая обследование, была весела и разговорчива, но вдруг в какой-то момент замолчала. Обеспокоенным родителям она так ничего и не сказала, и тем пришлось мучиться ужасными догадками примерно час до приезда специалиста-кардиолога.

После внимательного изучения снимков плода врач объяснила Зофии и Робу, что у их дочери, которую они уже успели назвать Доротеей, довольно редкое заболевание – гипоплазия левого желудочка сердца. Проще говоря – недоразвитие сердечной мышцы, при котором шансы на выживание ребенка невелики.

Вспоминая тот первый разговор, который поделил их жизнь на «до» и «после», супруги до сих пор возмущаются тем, что доктор откровенно подталкивала их к прерыванию беременности.

– По ее словам, это было так просто, но мы только что видели, как наш ребенок играет у меня в животе. Мы любим ее. Как врач вообще предложил такое? – рассказала Зофья.

Кроме того, супруги – ревностные католики и вопрос о прерывании беременности перед ними не стоял как таковой.

После тщательного изучения в Интернете подобных случаев пара выяснила, что у детей, рожденных с гипоплазией левого желудочка, при соответствующей медицинской помощи существует 60% шанс дожить до пятилетнего возраста. Однако для этого должна быть проведена сложная хирургическая операция через три дня после рождения ребенка, следующая – в возрасте до полугода и последняя в возрасте трех лет. Кроме того, если ребенок доживет до подросткового возраста, ему, скорее всего, потребуется пересадка сердца.

Супругам удалось узнать о нескольких случаях, когда дети с подобной патологией выжили. Среди них была история 17-летней девушки, перенесшей трансплантацию сердца в 2019 году и ставшей профессиональной балериной. Эта история стала для Зофьи и Роба путеводной звездой.

Но спустя некоторое время их ожидал еще один удар – на 24-й неделе беременности состояние сердца плода серьезно ухудшилось из-за закупорки сосудов и переполнения легких кровью, устранить которую можно лишь внутриутробным хирургическим вмешательством. Мало того, выяснилось, что подобные операции в Британии никто не делает.

После долгих поисков родителям нерожденной девочки удалось связаться с едва ли не единственным специалистом, который имеет опыт подобных операций – фетальным кардиохирургом Шейной Моррис из детской больницы Техаса в американском Хьюстоне.

Доктор Моррис согласилась прооперировать будущего ребенка, но сказала, что у родителей осталось менее шести недель – в противном случае нарушения станут необратимыми.

Стоимость всех операций, включая внутриутробную, составляет $3,2 миллиона. Для Зофьи и Роба это огромная сумма, но они полны решимости собрать ее за отведенное их дочери время.