Как звезды меняют внешность этой весной: Ивлеева вставила зубы, Семенович отрезала жир, а у Дубцовой — новая грудь

Анастасия Ивлеева может похвастаться новыми зубами (вставила) и новыми ягодицами (накачала) Фото: соцсети

Этой весной артисты удивляют – многие решились на перемены во внешности. А когда еще если не сейчас, ковидные ограничения сняли: возобновляются фестивали, концерты, заказники – есть где себя показать. Рассказываем, кто как удивил переменами во внешности.

31-летняя телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева заменила зубы. У Насти стояли виниры, но не самые качественные – теперь она смогла себе позволить очень дорогие зубы и этой весной сверкает голливудской улыбкой. Такая красота стоит недешево: выбраны одни из самых дорогих материалов, плюс работа в престижной клинике, итого – около 5 миллионов рублей.

Ивлеева рассказала свою «зубную историю» и объяснила зачем опять все поменяла: «Прошлые виниры я ставила лет пять назад - свои зубы у меня очень плохие были: кривые, на каких-то нерв удален. Старые виниры были на полтора тона белее, толстоватые, не на все зубы, а только на зону улыбки и не идеальны по форме и прикусу».

Теперь Настя довольна результатом – зубы вышли отличные: «Естественные, будто достались в наследство от отца, на концах тоньше и даже чуточку прозрачные, ребристые, остренькие, идеальные по форме, прикусу и размеру. И что немаловажно - на всех зубах. Короче, я счастлива! Ни что так не важно, как здоровый и счастливый рот! Я теперь буду еще больше улыбаться».

Виниры – фарфоровые, керамические, циркониевые накладки на внешней поверхности зубов. Они маскируют дефекты: изменения формы и цвета зуба. При правильном уходе прослужат 10 – 15 лет.

Дмитрий Шепелев перекрасился в модном салоне в центре Москвы. У этого же мастера стрижется и красится Егор Крид. Вышло похоже? Фото: соцсети

39-летний Дмитрий Шепелев посещает проверенного стилиста по прическам. В этот раз мастер подстриг и перекрасил темно русые волосы Шепелева в желтый цвет. Теперь телеведущий – блондин. Это преображение позволяет выглядеть моложе, скрывает седину и создает эффект густоты волос. Этого Дмитрий и добивался: последнее время ему стали поступать в социальных сетях рекламные предложения о модной у мужчин операции по пересадке волос, которая скрывает возрастные изменения – залысины. Стрижка в модном салоне – 3500 рублей; окрашивание – 8000 рублей.

42-летняя Анна Семенович решилась на пластику – за один общий наркоз хирург сделал певице липосакцию второго подбородка и рук. Доктора звезда выбирала долго – в итоге пришла к пластическому хирургу, который удачно сделал новую фигуру подруге Семенович. Цены в клинике, где оперировалась звезда средние для столицы: липосакция второго подбородка – от 115 тысяч рублей, липосакция рук – от 90 тысяч рублей.

Анна Семенович отрезала все лишнее в операционной Фото: соцсети

Анна утверждает, что второй подбородок – это у нее семейное, унаследовала его по женской линии, как и пышную грудь. Массажи с диетами эффекта не дали, поэтому Семенович его решила «отрезать». Заодно «подобрала» и руки, которые из-за большой груди тоже объемные. Для звезд внешность – рабочий инструмент. Нужно учитывать, что телеэкран прибавляет 5 - 7 кг, поэтому в жизни Семенович более хрупкая, чем по ТВ. После реабилитации Анна отправилась в клинику для похудения, где оставила еще 5 кг. Результатом довольна.

Семенович своей фигурой гордится Фото: соцсети

36-летняя Ольга Бузова готовится к июньскому сольнику, поэтому пробует худеть. Вчера вечером у артистки после тренировки на ужин была диетическая пища – овощной салат и куриная грудка на пару. У Бузовой целый комплекс мер по преображению: «Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом и танцами, хожу на LPG и эндосферу». Ольга занимается танцами на пилоне – это помогает накачать мышцы рук, ног, ягодицы.

Ольга Бузова худеет всеми доступными способами: диета, пилон и аппаратные методики массажа Фото: соцсети

Модные и эффективные процедуры по коррекции фигуры – эндосфера и LPG. Эндосфера – аппаратный массаж, который помогает устранить целлюлит, подтягиванию контуры тела и лица неинвазивным методом. Смысл такой: вращающиеся сферы из силикона стимулируют микровибрацию тканей, за счет чего улучшается циркуляция крови и лимфы. В модном звездном салоне 1 процедура эндосферы (массаж тела) – 6 тысяч рублей. Требуется курс процедур. Модная процедура у звезд LPG – тоже массаж, современная аппаратная методика, основанная на сочетании вакуумного и вибровоздействия на лицо или тело. Цена – в два раза ниже эндосферы.

40-летняя Ирина Дубцова первую весну за долгие годы встретит с новой грудью. Много лет назад после родов певица и автор песен вставила большие грудные импланты. И вот наконец-то от них избавилась – случилось это еще зимой, но теперь завершена реабилитация. Дубцова рада: «Меня избавили от грудных имплантов: я - натюрель уже два с половиной месяца. Убрала их, поскольку они меня «толстили». Стояли уже 12 лет. Сейчас это немодно, тяжело, да и надоели». Многие артистки признают, что от больших грудных имплантов они становятся мощнее, а у Алены Водонаевой еще и спина болела.

Ирина Дубцова убрала грудные импланты и сделала модный у звезд липофилинг Фото: соцсети

До этого за время пандемиии Дубцова успела сделать еще одну операцию: очень модную у звезд. Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о своей именитой пациентке Ирине Дубцовой: «У нее была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов. Но она и сама молодец: следит за питанием, пытается ходить в спортзал». Все эти операции потянут на миллион рублей.