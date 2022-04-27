«Слава Украине? И России!»: видео с ещё одной украинской бабушкой потрясло пользователей сети

"Арестовичи" проигрывают даже по "бабушкам". Которые, в отличие от всех свидомых, и являются настоящими героинями

Мало Украине было военных действий, теперь там решили развернуть "войну бабушек". Все же помнят украинскую старушку, вышедшую навстречу ВСУшникам с красным знаменем Победы. Обозналась бабушка, приняла их за людей. За людей, которых ждала. Но не стала в обмен на пайковую тушенку менять свои убеждения. И не отдала равнодушно свое знамя на поругание, а постаралась защитить его, как смогла. Дай Бог ей здоровья и еще долгих лет жизни.

Та бабушка стала настоящим мемом и, похоже, не только в России. Естественно, украинские свидомые "патриоты" стерпеть такого не могли. Нашли где-то бабулю, похоже, даже еще более возрастную, обрядили ее в камуфляж, натянули обвес (хорошо хоть, додумались бронелисты из бронежилета вытащить, чтобы старушка не упала), надели на голову бронешлем и заставили перед камерой произнести краткую и выразительную речь: "Добрый вечер. Мы з Украины. Русский корабль пишов на …".

Собственно, все. Неубедительно. Явная постановка, что даже и не скрывается. Ах, да, была еще псевдостарушка с фанерным автоматом наперевес на учениях, которая грозилась поубивать всех "москалей". Но потом (практически сразу же) выяснилось, что она вовсе и не старушка, а действующая чиновница (сами понимаете, это не помешало всем западным СМИ показать, как даже "старушки встают на Украине на борьбу с Путиным").

И на этом видео бабуля говорит явно заученную фразу. Даже не очень понятно, понимает ли она ее смысл. Во всяком случае, это не естественная речь, а заученная. И глаза ее, и взгляд, наверное, могут много сказать опытному врачу. НезачОт, Арестович или кто там трудился над этой инсинуацией.

А вот бабушки, которые наши – это совсем другое дело. Почему бабушки? Потому что уже не одна из тех, кто получила известность и стала популярной.

- А чого не розмовляете украинскою мовою? – спрашивает бабулю за кадром, судя по всему, вооруженный ВСУшник, явно желающий ее "прогнуть" для выражения "укропатриотизма".

- А чего я должна «розмовлять»? Хочу — розмовляю, не хочу — не розмовляю.

Провокатор, судя по голосу, весьма молодой, пытается ее вразумить, мол, вы же утверждали, что являетесь "заклятой украинкой".

- Да. Да, - подтверждает она, но дальше сама переходит в "наступление". - Я не хочу с тобой говорить, знаешь, почему? Потому что ты оружие взял, чтобы убивать. Ты — убийца! – даже где-то задиристо обрывает его в ответ бабуля так, что он аж опешил.

- Слава Украине, - пытается "спастись" провокатор, но явно понимая, что не дождется бандеровского ответа на это приветствие, возведенное в Незалежной в статус официального, сам же и заканчивает уже совсем уныло. – и героям слава.

- Слава Украине и России. Киевская Русь была и будет, - поправляет его бабуля и спрашивает, как на экзамене. – Ты запомнил это?

Бойко, задиристо, в режиме живого диалога и явно не боясь стоящего напротив нее человека с оружием в руках. И это настоящая сцена из реальной жизни. Бабуля явно из тех, что не даст спуску никому.

Что тут еще скажешь – настоящая смелость, она и на Украине смелость. А эта бабушка и есть настоящий глас народа, который не заткнуть автоматом.

"Арестовичи" проигрывают даже по "бабушкам". Которые, в отличие от всех свидомых, и являются настоящими героинями.

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