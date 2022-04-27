Пятизвездный бизнес-флот: самые красивые яхты российских олигархов

Если говорить о самой дорогой конфискованной яхте, то тут бесспорный лидер – Алишер Усманов со своей «Dilbar» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что ты за олигарх, если у тебя нет люксовой яхты! Как выясняется, именно по такому принципу жили российские миллиардеры. Что ни день, то приходят сообщения об аресте очередных «водоплавающих игрушек» в рамках западных санкций. Тактико-технические характеристики яхт впечатляют — многие из них по своей стоимости и водоизмещению давно переплюнули военный флот небольших государств. В подборке «Комсомолке» — самые примечательные «флагманы» российского бизнес-флота.

Названа в честь мамы

Если говорить о самой дорогой конфискованной яхте, то тут бесспорный лидер – Алишер Усманов со своей «Dilbar», стоимость которой оценивают в $600-750 миллионов. Эта 156-метровая красавица, названная в честь матери миллиардера, учительницы русского языка Дилбар Усмановой, была задержан в Германии. Яхта находилась в Гамбурге на плановом ремонте.

Пожалуй, «Dilbar» можно с полным правом назвать синонимом слова «люкс» и «шик», ведь строилась она, по данным издания «Дейли Мейл», больше 4 лет – дольше, чем авианосец ВМФ «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»! Внутри есть все: кинотеатр, спортзал, бассейны, джакузи, кухня, даже пристань для яхт поменьше. Все элементы интерьера разрабатывались по индивидуальному проекту самыми известными дизайнерами, а чтобы доставить все это богатство на судно понадобилось 27 грузовиков, забитых под завязку. Небольшая деталь: чтобы этот «особняк» не портился при швартовке, пристань (а не корабль!) покрывают особым средством.

«Малышки» Абрамовича

По официальным данным, сейчас вторая крупнейшая моторная яхта в мире, «Eclipse», принадлежащая Роману Абрамовичу, осталась пока под контролем бизнесмена. Это чудо инженерной мысли стоимостью более миллиарда долларов находится в Турции, правда из-за санкций судно будет сложно кому-либо продать или обслуживать.

«Eclipse», принадлежащая Роману Абрамовичу, осталась пока под контролем бизнесмена Фото: EAST NEWS

Неясна теперь судьба и новенькой 145-метровой яхтой «Solaris», строительство которой для Романа Аркадьевича сейчас заканчивают на верфи в Германии. «Solaris» должна была стать «домом для прислуги» с 8 палубами, 48 каютами, лифтами и вертолетами. Ее планировалось использовать как для приема различных грузов с вертолетов, хранения катеров, оборудования и как место проживания для гостей и обслуживающего персонала. Стоимость такого «хозблока» была «всего лишь» $300-450 миллионов .

Первая буква алфавита

Еще одним судном, «раздавленным санкционным катком», оказалась парусная яхта Андрея Мельниченко с лаконичным названием «А», на которую покусились итальянцы. Правда, вот само судно водоизмещением около 13 тысяч тонн отличается весьма нелаконичным дизайном и считается самой крупной парусной яхтой в современном мире.

Ее длина – 143 метра, ширина - 25, а общая площадь - около 1767 квадратных метров, а над корпусом гордо реют три огромных мачты с мощными парусами. Про отделку и внутреннее убранство этого чуда техники известно не так много, но по своим характеристикам эта «гроза морей» находится на 11 месте по длине палубы среди самых больших парусных судов, построенных когда-либо человечеством, а по водоизмещению, так вообще претендует на «бронзу»!

Яхта Андрея Мельниченко с лаконичным названием «А» Фото: EAST NEWS

Застрявшая на Мальорке

Яхта «Tango» известного хранителя яиц Фаберже Виктора Вексельберга не претендует на рекорды по стоимости размерам. Корабль задержали испанские власти в порту Пальма-де-Мальорка, куда вместе с местными полицейскими прибыли и агенты ФБР.

Для ареста пришлось даже подключать тайного свидетеля, который по большому секрету рассказал, что владельцем «Tango», оказывается действительно является российский олигарх (номинальным хозяином числится компания c Британских Виргинских островов, которой, в свою очередь, управляют граждане Панамы).

Правда информации о том, что хозяином «Танго» является именно Вексельберг в Интернете полно. Например, об этом написано на сайте «Фанаты суперяхт», да и в прессе все последние годы упоминалось о владении олигархом этого судна.

Яхта «Tango» Виктора Вексельберга Фото: REUTERS

«Танго» является не простым судном, а самым настоящим произведением «яхтенного искусства». Там есть все: бассейн, джакузи, тренажерный зал, комфортабельные каюты. А команда как на настоящем корабле – 22 человека. Стоимость судна в разных источниках варьируется от 90 до 120 миллионов долларов.

Жертва «диверсанта»

Из яхт попроще самая курьезная история произошла с судном Александра Михеева «Lady Anastasia», которое тоже задержали в солнечной Испании на Мальорке. Эта яхта стала жертвой настоящего украинского диверсанта!

55-й летний гражданин Незалежной Тарас Остапчук 10 лет работал на корабле механиком к тому моменту, как началась специальная военная операция. Поддавшись бурным чувствам мужчина открыл на судне два клапана: в машинном отделении и в отсеке, где живет экипаж. Тарас отключил электричество и приказал другим членам команды покинуть корабль. В результате вода попала в яхту и судно чуть не превратилось в подводную лодку, но было спасено другими «менее патриотично настроенными» украинцами из того же экипажа.

Cамая курьезная история произошла с судном Александра Михеева «Lady Anastasia» Фото: EAST NEWS

Героя арестовали и хотели отправить в тюрьму, но испанские судьи, впечатлившись рассказом обвиняемого о «праведной мести» выпустили «диверсанта» под залог. Как пишет испанская пресса, Остапчуку присудили всего лишь 36 часов тюрьмы, после чего он вернулся на Украину, где бывший моряк якобы уже вступил в украинские вооруженные силы.

Пока с «Леди Анастасией», вроде бы, все нормально, и прекрасное судно длиной почти 48 метров стоит на рейде Мальорки. На данный момент яхта стоит около 7 миллионов евро. Как утверждают производители, судно рассчитано на 10 человек, для которых подготовлено 5 шикарных кают с отделкой из мрамора и джакузи.

КСТАТИ

Жесткая посадка

Не только яхты попадают в сети коварных американцев, но и такая «недвижимость» как самолеты. Вот, например, у Евгения Швидлера британцы задержали два самолета, один из которых «Cessna Citation Latitude» стоимостью около 13 миллионов долларов был исключен из британского реестра воздушных судов, запретив ему летать в обозримом будущем. А еще раньше Лондон арестовал зарегистрированный в аэропорту Фарнборо «Bombardier Global 6500» стоимостью 45 миллионов долларов.

Cessna Citation Latitude Фото: Shutterstock

Что внутри у этих воздушных судов – тайна, но вот «Business Insider» утверждает, что«Bombardier Global 6500» есть «зона клубный люкс», а также «каюта, предназначенная для отдыха и релаксации». Хочешь – спи, хочешь – устраивай деловые переговоры, главное, что не надо жаться друг к другу и просить соседа поднять спинку. А главное, в «стандартную комплектацию входят два туалета», так что очередей заранее также занимать не надо.

Впрочем, остальные олигархи смогли избежать конфискаций самолетов, ведь перегнать их из недружественного государства в Россию или «неагрессивную» страну гораздо быстрее и проще, чем снарядить яхту. В результате Швиндлер остался пока единственным бизнесменом из РФ, кто лишился своего «воздушного флота».