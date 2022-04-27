Идеология радикального национализма, которую проповедует «Азов» (запрещен в России), явочным порядком стала идеологией всей бандеровской Украины Фото: EAST NEWS

Нацбатальон «Азов» еще недавно в ведущих странах Запада считался неонацистским и был практически под запретом. Но как только его бойцы оказались крайне востребованы для военного конфликта с Россией до «победного конца», нацбатальону вышло послабление: теперь в США, Германии и Японии его переквалифицировали в «крайне правую», а то и просто «правую» силу и уже не считают экстремистским.

Идеология радикального национализма, которую проповедует «Азов», явочным порядком стала идеологией всей бандеровской Украины. В чем ее основные слагаемые? Почему «азовцы» проявляют крайнюю жестокость и изощренное насилие не только в отношении попавших в плен россиян, но и к своим украинским «громадянам»? Разобраться в этих вопросах kp.ru помог политолог и писатель Алексей Кочетков, два года назад написавший книгу «Черное солнце Украины. История неонацистского движения «Азов».

- Батальон «Азов» сложился из активистов Социально-национальной ассамблеи Украины (СНАУ) и организации «Патриот Украины» (ПУ), - напоминает Кочетков. - По сути это был единый блок, где СНАУ была политическим крылом, а ПУ - боевым. Для неонацистских кругов Украины такая форма - «два в одном» - характерна. Самой известной была Украинская национальная ассамблея-Украинская национальная самооборона - УНА-УНСО (запрещены в РФ). Впоследствии многие праворадикальных организации стали копировать эту форму, когда вроде бы есть какое-то политическое объединение, у которого свои боевики, но у них разные названия: если этих боевиков будет преследовать государство, то политическое крыло остается вне удара. Правда, на Украине нацистов практически никогда не преследовали, власти всегда относились к ним нейтрально-снисходительно, а во времена президента Ющенко и с откровенной симпатией. А уж после государственного переворота 22 февраля 2014 нацисты и вовсе вышли в стране на первый план.

Попытки создать какое-то политического объединение нового типа после госпереворота с участием людей, которые потом возглавили «Азов», заметны с весны 2014 года, когда была предпринята попытка создать партию «Правый сектор» (запрещена в РФ). Там был целый конгломерат ультраправых националистических организаций, но у них ничего не вышло, потому что они не смогли договориться. Тут началась война на Донбассе и все радикальные организации, пользуясь поддержкой украинской власти и олигархов стали создавать свои собственные национальные батальоны с прицелом на то, что эти нацбаты потом станут костяком, ядром новых политических партий. Но ни у кого практически ничего не получилось кроме Андрея Билецкого, чей «Азов» превратился сначала из батальона в полк, а потом развился и до всеукраинского масштаба.

На Украине нацистов практически никогда не преследовали, власти всегда относились к ним нейтрально-снисходительно, а во времена президента Ющенко и с откровенной симпатией Фото: EAST NEWS

- Кто помогал им «встать на ноги»?

- Многие. На начальном этапе Коломойский оказал очень серьезную помощь. Впоследствии их опекал министр внутренних дел Аваков. У него с нацистами из «Азова» был очень устойчивый симбиоз, где все были заинтересованы друг в друге. Нацисты оказывали ему поддержку, контролируя улицу, устраивая всевозможные политические акции в центре Киева, преследуя политических оппонентов и противников бизнес-интересов Авакова.

- Как формировался украинский ультранационализм, который проповедует «Азов»?

- Нацизм, тут не надо стесняться, потому что идеология Украины на сегодняшний день полностью трансформировалась в украинский нацизм. По сути дела можно сегодня правомерно ставить знак равенства между украинством и нацизмом в современном его прочтении. Основу идеологии «Азова» составляет концепция интегрального, или деятельного, украинского национализма, которую в предвоенный и послевоенный период разработал известный идеолог украинского нацизма Дмитрий Донцов. Создавал он эту идеологию для организации украинских националистов, но впоследствии через эмигрантские структуры она превратилась во всеобщую идеологию современного украинского национализма. После 2014 года эта концепция стала главенствующей и внедрялась через систему образования, большинство политических партий взяли ее в качестве своей идеологии.

Андрей Билецкий. Фото: Петр Сивков/ТАСС

- Основные постулаты этой концепции?

- Теория Донцова основана на постулате, что никакой украинской нации на сегодня не существует. Ее надо создать. И создавать ее должны немногие носители духа истинного украинства. А он основан, в первую очередь, на западной культуре и ценностях западной цивилизации. Во-вторых, на расовой теории, которая присуща концепции интегрального национализма Донцова. Основная задача украинского национализма - изжить из той «биологической массы», которую представляет собой современный украинский народ, все, что связано с русской культурой и русской цивилизацией. Русская культура, русская государственность объявляются враждебными самой природе украинства. Адепты этой новой идеологии, которая к тому же претендует на то, чтобы называться и новой религией, всегда в меньшинстве, но это то самое меньшинство, которое заряжено духом борьбы белой расы против чуждых ей проявлений востока, враждебных орд и их засилья на украинской земле. А Россия в их понимании - как раз воплощение всего этого. Украина же авангард западной цивилизаций в борьбе с восточным варварством.

То есть русским отказывают даже в том, что они славяне. Нет, это азиаты, причем потомки даже не монголов, а каких-то доисторических племен, которые занимались людоедством. А украинцы как раз те, кто с этими дикарями издавна боролись, защищая западный мир от проникновения варваров. Бред? Но все это включено в «Философию и идеологию украинской революции», которую выпустил «Азов», причем на русском языке.

Идеология Украины на сегодняшний день полностью трансформировалась в украинский нацизм Фото: EAST NEWS

- То есть стержень этой идеологии - объявление вечным врагом русского народа?

- Да, борьба с самой русской сущностью. Нужно выковать из украинцев нацию господ, нацию индивидуальностей, изжить русский коллективизм, который они считают признаком расовой неполноценности.

Еще важный момент: да, нас мало, признают они, но задача украинских интегральных националистов - захватить власть в стране, создать некий внутренний орден, в который войдут носители украинской идеи, украинства. Это люди, которые находятся вне представлений о добре и зле, морали, потому что новой моралью украинского национализма является польза и интерес украинской нации, которая создается на наших глазах. Этот новый орден должен обладать всей полнотой власти на своей территории, он должен сам отбирать в свой состав лучших. А все остальное население для украинских националистов это биомасса. Ее основная задача, и об этом Донцов сразу в нескольких работах пишет и это сегодня перепечатывает «Азов» в своих трудах, - обеспечивать существование этого ордена и своим трудом, и своей кровью поддерживать создание новой общности, которое растянется по времени, потому что из свинопасов сразу новую общность не создашь. Но все же свинопасы - это не настоящие украинцы, настоящие - этот орден и есть. Поэтому будущая украинская нация будет строго кастовая. Настоящие украинцы находятся в двух верхних кастах - жрецов и воинов.

Надо понимать, что в представлении укрофашистов население всего юго-востока страны даже украинцами никогда не сможет стать, это абсолютно враждебное население, тем более, если оно поддерживает Москву, «кацапов», «москалей», «русню». Это подчеркивает их расовую неполноценность.

Жестокость «азовцев» связана с тем, что они полагают, что современная мораль создана жидо-христианами, чтобы настоящих арийцев держать в подчинении, чтобы этой моралью сковывать истинные расовые инстинкты настоящих господ. Мораль заключается только в том, чтобы отстаивать высшие интересы нации.

- Какое место в идеологии и этике «азовцев» занимает элемент язычества?

- Ключевое. Потому что все «азовцы» - антихристиане. Все современные европейские нацики исповедуют смесь язычества и германского оккультизма, а по сути сатанинские ритуалы, в том числе человеческие жертвоприношения, культ крови, факельные шествия. «Черное солнце» здесь - ключевой элемент, ведь это символ сатаны, черной энергии, которая уничтожает всех врагов и дает избранным необычайную силу. Но если избранные не до конца соответствуют критериям, не являются в полной мере избранными, то она уничтожает и их в том числе. Это, как писали немецкие оккультисты, тот огонь, которым дано управлять только избранным высшим покровителем, в их случае - сатаной. В их идеологию закладывается неприятие христианства, а это тоже инструмент разрушения морали. Десять заповедей на них не распространяются. Они ведь тот самый орден, который призван формировать новую нацию и решать судьбу своих сограждан.

- Если денацификацию не довести до конца, то эта плесень все равно как-нибудь возродится?

- Мы видим, как нацики воздействуют на массовое сознание сограждан - во что украинцы сейчас превратились. Ненависть способна моментально захватывать большие группы людей. Тем боле замешанная на страхе. Да и не на очень высоком уровне образования. Тем более все ограничения на расчеловечивание русских сняты. С точки зрения Запада, украинский нацизм - лучшее орудие в борьбе с Россией. Не надо вводить армию, эта идеология полностью разрушает общество, она его, как раковая клетка, изнутри просто переворачивает. Что с Украиной и случилось - нормальные люди за 10 лет превратились в «вырусь».

B представлении укрофашистов население всего юго-востока страны даже украинцами никогда не сможет стать Фото: EAST NEWS

КСТАТИ

Еще в 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» однозначно ответил на этот вопрос: «Политический и морально-психологический дух, которым дышат украинские националисты, бесспорно является фашизмом».

Лидер ОУН Степан Бандера в известной статье «Украинская национальная революция, а не только сопротивление режиму» (1950) вполне четко сформулировал позицию в отношении «русского вопроса»: «Наша генеральная линия освободительной политики базируется на том фактическом состоянии, что борьба за государственную независимость Украины – это борьба против России, не только против большевизма, но против каждого захватнического русского империализма, который присущ русскому народу в истории и современности».

Весной 1968 г. прошел IV Великий сбор ОУН (запрещена в РФ), который обратился «к порабощенным народам и их эмиграции» с открытым письмом, содержавшим раздел «Русские – народ-поработитель». В программных документах съезда также значилось, что «главный враг украинского народа, а также и других народов, – это русский империализм и шовинизм, носителем которых является не только сегодняшняя российская власть, но и сам русский народ».