Глава Росздравнадзора Анна Самойлова: дефицитные лекарства вернулись в аптеки

Лекарства, которые в марте оказались в дефиците и на которые был ажиотажный спрос, вновь появились в аптеках. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в среду. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Лекарства, которые в марте оказались в дефиците и на которые был ажиотажный спрос, вновь появились в аптеках. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в среду.

Самойлова напомнила, что в марте с полок аптек в первую очередь исчезли препараты, которые пациенты принимают длительно и давно. Люди запасались ими впрок. Так, из аптек пропали импортные препараты для лечения щитовидной железы.

- Сегодня мы уже видим, что практически все эти препараты, которые были в ажиотажном спросе в марте, в достаточном количестве имеются практически во всех субъектах и во всех аптечных организациях, - сказала Самойлова.

По ее словам, Росздравнадзор может точно спрогнозировать возможный дефицит лекарств и возможные перебои с поставками.

- Ваше ведомство ведет буквально ежедневный мониторинг доступности лекарств, в том числе чтобы они соответствовали тем требованиям, которые есть по безопасности, - отметил Михаил Мишустин.

Самойлова заверила, что качество всех ввозимых в Россию лекарств, в том числе незарегистрированных и в иностранной упаковке, гарантировано.

- Ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок, если он не пройдет контроль качества, а возможности ввоза на сегодняшний день есть и у препаратов, незарегистрированных в стране, и препаратов в иностранной упаковке, которые имеют аналоги. Все регламентировано теми правительственными решениями, которые на сегодняшний день приняты, - сказала Самойлова.

По ее словам, качество ввозимых лекарств контролируется благодаря сети 13 лабораторных комплексов, которые расположены практически во всех федеральных округах.

Напомним, ранее правительство упростило правила ввоза в Россию импортных препаратов, чтобы избежать дефицита лекарств на рынка. Так, было разрешено ввозить в страну препараты, предназначенные для третьих стран, то есть в иностранной упаковке.

Михаил Мишустин отметил, что стратегическая задача России - наладить в стране производство тех лекарств, которые сейчас доступны только по импорту. При этом он отметил, что правительство будет поддерживать добросовестных поставщиков.

- К возможности работать на российском рынке присматриваются сейчас другие компании. Мы отдаем приоритет дружественным странам. Если добросовестные поставщики идут на наш рынок, то эта работа должна вестись аккуратно, надо помогать им занять достойную нишу и обеспечить конкурентоспособность, качество и возможности предоставления в нужном объеме всех лекарственных препаратов, особенно жизненно важных, - сказал Мишустин.