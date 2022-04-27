Однажды мир прогнется под газ: Австрия, Германия и Венгрия заявили, что готовы платить за топливо в рублях

Заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу "Ямал-Европа" сразу же выросла в 5 раз Фото: REUTERS

Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях. С сегодняшнего дня Газпром, не получив оплату в надлежащей форме, как и предупреждал, прекратил поставки голубого топлива в эти страны. Поначалу Запад не верил, что газовый «диктат» России - это всерьез. Мол, куда она денется, если Европа для нее - основной экспортный рынок, дающий огромную прибыль. К тому же еще совсем недавно европейцы, явно сгоряча, вообще готовы были сразу и раз и навсегда отказаться от российских энергоносителей. Потом поостыли, и решили, что будут делать это постепенно.

Но самое интересное в демарше Польши и Болгарии, вызвавшем немедленную и жесткую реакцию Газпрома, то, что он наглядно показывает, как бьют западные санкции по самим европейцам и как им при этом приходится выкручиваться. Хотя они отчаянно пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Попробуем разобраться, почему возник этот «газовый цирк».

Во-первых, после самого решительного отказа от оплаты поставок нашего газа в рублях, о чем неоднократно заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, потом последовало разъяснение: при соблюдении определенных условий платить по предложенной русскими схеме все же можно. Просто потребовалось время, чтобы прикинуть, какими убытками для самой Европы обернется ее нежелание «поступиться принципами». И такие страны как Австрия и Венгрия, в которых доля российского газа превышает 60 процентов от потребности, заявили, что без проблем расплатятся с Газпромом в рублях. Так что отказ Польши и Болгарии делать то же самое - именно демарш, и пойти на него без согласования с общеевропейским начальством они бы не решились.

Во-вторых, поляки с болгарами ну никак не смогут «насолить» своим решением российскому поставщику, потому что их доля в его общем экспорте - всего около 6 процентов, которые легко «отбиваются» тут же взлетевшими до 1.200 долларов за тысячу кубов ценами. То есть экономического смысла здесь тоже не просматривается. Что в остатке? Опять те же принципы.

Скорее всего, столь твердая решимость Варшавы и Софии не идти на поводу у Москвы - чистой воды политика и пропаганда. Теперь кто скажет, что Кремль «продавил» Евросоюз? Никогда такого не было и впредь не бывать! Да, какие-то страны приняли его условия, но взгляните на этих отчаянных гордецов - их поступок «спасает лицо» всего ЕС! И уже все та же фон дер Ляйен сурово одергивает Россию: прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию «неоправданно и неприемлемо», это еще один пример того, что Газпром - ненадежный партнер…

Ну вот, демарш не зря прошел, позволил еще раз кольнуть Россию.

А что же будет со смельчаками, бросившими вызов Москве? Да ничего особенного. Будут всем своим европейским миром выкручиваться. Заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу "Ямал-Европа" сразу же выросла в 5 раз, как сообщил немецкий оператор Gascade. То есть будут покупать тот же российский газ, но по «украинской схеме», реверсом от других покупателей и, разумеется, подороже. А болгарам так же подороже придется покупать опять-таки российский газ у Турции. Кстати, вольнолюбивые литовцы, втридорога арендовав плавучий газовый терминал, чтобы навсегда избавиться от зависимости от российского газа, потом неоднократно были уличены в том, что покупали сжиженный газ, пусть и через посредников, но у той же России.

Такая творческая изворотливость европейцев в решении ими же созданных проблем показывает одно: тем, кто ввел антироссийские санкции, теперь приходится от них же и уворачиваться. Легко в политическом запале напринимать самых суровых решений по наказанию врага, как сейчас открыто называют Россию в Евросоюзе. При этом плохо или вообще никак не просчитывается возможность «ответки» - настолько там высокого мнения о себе. Но когда вдруг все-таки «прилетело», то, помимо чисто украинского недоумения «а нас за що?», приходится выкручиваться с псевдо-реверсом, переплачивать, врать и изворачиваться. Как будто сами под санкции попали.