Большой обман на "Давай поженимся": телесваха Роза Сябитова раскрыла постыдную тайну

Главный стыд Розы Сябитовой - ее единственная любовь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная сваха страны, которая до недавних событий целых 14 лет учила зрителей строить семью в программе "Давай поженимся" на Первом канале, решила на всю страну раскрыть интимные тайны. Пока развлекательное шоу на паузе, Сябитова стала участницей проекта "Исповедь" на видеосервисе Premier, где откровенно рассказала о личных драмах.

По словам телеведущей, первый раз она вышла замуж без любви, но избранник Михаил Сябитов заверил: его чувств хватит на двоих. А для молодой Розы главным тогда было сбежать из родительского дома от матери-алкоголички. Пара прожила вместе 10 лет, родила двоих детей, когда в 1993 году у Сябитова случился инфаркт с обширным инсультом. Муж скоропостижно скончался, и с этого момента жизнь вдовы превратилась в ад: свекор со свекровью не только выгнали ее на улицу с двумя маленькими детьми, но и обвинили в смерти Михаила.

- Свекровь кричала мне: "Убийца, умри! Ты убила моего сына!", - вспомнила Роза тот страшный момент. - Как они меня изводили... Мы с сыном и дочкой мыкались, постоянно переезжали. Все это сопровождалось постоянными обвинениями в мой адрес. А через три года мне позвонила соседка: "Приезжай, свекровь очень плоха". Деваться было некуда, мы переехали к ней. Сделали ремонт, пригласили врача-психиатра, даже отправили свекровь в дом отдыха. Потихоньку все наладилось. Но однажды, когда я разбирала квартиру, нашла чемодан с письмами в суд. В заявлениях было написано: "Она убила моего сына, потому что не нашла денег на лекарства и хорошего массажиста"; "Она убила моего сына, потому что плохо ухаживала за ним"... Я эти письма сожгла, конечно, и ни разу не показала свекрови, что я знаю. Время было тяжелое, некогда было сопли на кулак наматывать. Но если честно, я так и не простила.

Кроме того, поделилась Сябитова и своим самым постыдным секретом: оказалось, в лихие девяностые она стала любовницей "нового русского", у которого была жена и дети. Хотя в программе "Давай поженимся" ведущая не раз осуждала героинь за связь с женатыми мужчинами - буквально "закатывала в асфальт". Именно поэтому звезда столько лет молчала: если бы на шоу узнали о ее "грешке", это пошатнуло бы репутацию свахи, ратующей за семейные ценности.

Богатый любовник одевал-обувал Розу, регулярно давал деньги, водил по ресторанам и даже подарил первую машину - розовую "Оку". Но ей все было мало: проснулась жадность. И когда Сябитова поняла, что расставание неизбежно, стала требовать от ухажера щедрые отступные, решившись на шантаж.

- Он снимал мне квартиру, в которой находилась техника, важная для его нелегального бизнеса. Я всю эту аппаратуру вывезла и спрятала, чтобы предъявить свои условия расставания, - честно призналась героиня "Исповеди". - История могла закончиться для меня плачевно, потому что он тоже оказался жадным. И когда он на меня серьезно наехал, я вдруг поняла: "Что я творю? Одна, с двумя детьми". Слава богу, я все ему отдала, а взамен получила расписку, что он не будет меня трогать и не отберет все подаренное.

Но главный стыд Розы Сябитовой - ее единственная любовь. Будущая звезда так хотела добиться мужчины своей мечты, имя которого сейчас не называет, что даже продала квартиру, лишь бы обеспечить избраннику достаток. За этот поступок ей неловко перед детьми даже сейчас, когда она уже обеспечила наследников недвижимостью.

- Я купила машину, он на ней ездил. Но денег надолго не хватило. Наши отношения длились около года, а потом я поставила условие: либо женимся, либо расходимся, - рассказала Роза. - Жениться он не хотел, и я выставила его вещи за порог. Но на этом моя любовь не закончилась. Я узнала, где он работает, стала приезжать к нему как бы невзначай - в общем, делала все то, что делают безумные влюбленные женщины. И в очередной раз, когда я приехала к нему в дорогущем белом костюме, он меня оттолкнул. И я в этом белом костюме бросилась на землю прямо в грязь, зацепилась за его ногу, он меня волок... Я рыдала, кругом шли люди. Вот это было мое дно. И когда я посмотрела на свой белый костюм, я поняла: это конец.

Роза Сябитова в начале "нулевых". Фото: стоп-кадр "Исповеди" на Premier.

Кстати, спустя много лет, когда Сябитова стала знаменитой, тот самый мужчина вновь появился в ее жизни, написав в "Одноклассниках". Но и со второй попытки ничего не получилось: чувства закончились, оставив после себя лишь былые обиды.

- Поэтому нельзя возвращаться туда, где тебе было хорошо - ты рискуешь потерять даже воспоминания, - учит теперь женщин Роза Сябитова.