Отказавшийся выступать Борис Гребенщиков пошел на сделку с совестью

Так бывает. Сначала ляпнешь что-нибудь, а потом долго жалеешь. Слово ведь не воробей: вылетит — не поймаешь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так бывает. Сначала ляпнешь что-нибудь, а потом долго жалеешь. Слово ведь не воробей: вылетит — не поймаешь.

Вот и Борис Борисович Гребенщиков, от страха улетевший в Лондон, чтобы фотографироваться с Земфирой и Оксимироном, понял, что жить в королевстве не так уж и доступно. Даже у легенды ленинградского рока не хватило денег и возникла острая нужда давать концерты.

Фото: СОЦСЕТИ

Но как быть?

Ведь БГ обещал не выступать во время проведения спецоперации на территории Украины.

— По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен, — объявил он 10 марта.

Но прошел месяц — и пришло другое решение.

«Победи себя и выиграешь тысячи битв», — видимо этот завет Будды вспомнил артист, решив попросту переименовать группу «Аквариум» и начать выступать под другим названием.

Решение простое, хоть и слегка иезуитское, но зато какое гениальное!

В соцсетях об этом счастливом известии сообщил сам лидер коллектива.

— Сколько «это время» продлится — никто не знает, — загадочно констатировал Борис Борисович. — Но, чтобы не оставлять себя без концертов, на этот период начинает действовать временный акустический состав «БГ+».

Если быть предельно честными, то этим составом группа уже выступала в марте в Лондоне в рамках единственного концерта в честь 50-летия «Аквариума». Тогда Борису Гребенщикову аккомпанировали Константин Туманов на клавишах и аккордеоне, Александр Титов на бас-гитаре, Лиам Брэдли на ручных ударных и Брайан Финнеган на флейтах.

— Серия концертов «БГ+» по всему миру ожидается в конце мая и продолжится летом и осенью, — обрадовал БГ.