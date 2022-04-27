«Семнадцать миллионов за позор!»: Отар Кушанашвили рассказал, как выносил деньги в мешке после боя с Никитой Джигурдой, который сломал ему два ребра

В конце прошлого года в промоушен-лиге любительских боев по правилам ММА прошел резонансный бой. Певец Никита Джигурда подрался с шоуменом Отаром Кушанашвили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце прошлого года в промоушен-лиге любительских боев по правилам ММА прошел резонансный бой. Певец Никита Джигурда подрался с шоуменом Отаром Кушанашвили. Ну как подрался? Примерно полторы минуты 61-летний Джигурда гарцевал вокруг 51-летнего Кушанашвили и тыкал в соперника кулаком. Буквально после первой серии тычков антипублицист рухнул, словно подкошенный. На этом бой завершился.

Многие гадали — зачем все это? Неужели представшему не в самой завидной форме Отару не стыдно за такое? Или хайп дороже всего?

Оказалось, все куда прозаичнее. Кушанашвили признался, что мотивацией к бою послужил космический по меркам даже профессионального российского бокса гонорар. Который даж чемпионы мира не получают после побед в официальных первенствах России.

- Чуть не ухайдокал меня могучий старик, два ребра сломал! - вспомнил впечатления от боя Джигурда в ютуб-интервью блогу «Алена, блин!». - Я говорил окружению: куда я пойду? Я родился раньше Надежды Крупской! Я бальзамировал Ленина! Какой мне октагон? И люди из организации «Наше дело» (организатор боя) отвечают: мы заплатим хорошие деньги. А теперь слушай дальше. Хочу, чтобы все услышали. Семнадцать миллионов [рублей] за позор! Упал я на восьмой секунде или на на двадцать пятой, не имеет значения. Я для вас посмешище. Только подумайте: за один позор в октагоне лучший журналист Вьетнама и Лаоса [Кушанашвили] получил больше, чем за всю карьеру по журналистской профессии. Я пошел туда, потому что посчитал: закрою дочери ипотеку, отдам долги. И пусть смеются. Но 17 миллионов рублей наличными! Это была отдельная история, как я выносил их оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры. То, о чем я мечтал, получилось благодаря тому, что меня избили. Как только я называю цифру, люди забывают про позор. Мы, два престарелых клоуна, развлекали публику. Вообще, мы с Джигурдой договорились: два раунда бегаем, в третьем деремся по-настоящему.