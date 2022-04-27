Эксперты рассказали, где могут пройти реабилитацию переболевшие коронавирусом дети

В детских лагерях отдохнут не менее 5 миллионов ребят, в том числе из ЛНР и ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В детских лагерях отдохнут не менее 5 миллионов ребят, в том числе из ЛНР и ДНР. Выросло финансирование этого направления до 60 миллиардов рублей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Совета законодателей РФ. Также сняли санитарно-эпидемиологические ограничения и продлили программу детского кешбэка,

Детвору примут 38 тысяч организаций - это на 3% больше, чем работало прошлым летом. В планах - модернизировать 1400 стационарных детских лагерей, а также расширить число палаточных лагерей с 300 до 1000. Кроме того, обещают выделять по 300 миллионов рублей ежегодно на развитие инфраструктуры учреждений детского отдыха, а также строить новые объекты в регионах. Все это очень кстати, ведь сеть лагерей заметно поредела из-за жестких коронавирусных ограничений, которые зацепили два летних сезона подряд. Особенно пострадали палаточные лагеря, которых до ковида было 15 тысяч. Да и детишек раньше оздоравливали активнее – около семи миллионов по всей стране каждое лето.

С 1 июня начнет оздоравливать детей, переболевших коронавирусной инфекцией, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийский оздоровительный центр в Евпатории «Алые паруса». Центр существует с советских времен и раньше там отдыхали дети-сироты, но сейчас принимают всех.

- Направление дают исполнительные власти субъектов Российской Федерации, - уточнили в центре. – Ждем детей, имеющих соматические заболевания, в том числе перенесших коронавирус.

Почему именно они? Как нам объяснили, в центре более тридцати лет оздоравливают детей с бронхо-легочными заболеваниями, а климат Евпатории этому способствует. В программе лета-2022 помимо климатотерапии будут физпроцедуры, бальнеотерапия, психологические тренинги по снятию эмоционального напряжения, тревожности, раздражительности, утомляемости и прочих постковидных симптомов. Коммерческих путевок в центре пока нет, но попасть в лагерь реально не только летом, но и круглый год. Для этого родителям нужно обратиться с заявлением в органы местной власти, отвечающие за образование и отдых, и собрать нужные документы. Принимают ребят 5-9 классов.