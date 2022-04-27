Дмитрий Песков: Кто из гостей приедет в Москву 9 мая, я сообщу на днях

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В среду, 27 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить тему предстоящего праздника, посвящённого Дню Победы.

- ... Считанные дни остаются до 9 мая. Дмитрий Сергеевич, уже известно, кого из руководителей зарубежных государств мы пригласим на праздник? Обычно кто-то из лидеров стран СНГ находится на трибуне вместе с Президентом России. Кому послали приглашения? Может быть, кто-то из руководителей сам изъявляет желание?

- По-прежнему пока не могу уточнить, - ответил Песков, к которому за последний месяц журналисты уже не раз задавали такой вопрос. - Думаю, на днях я вас проинформирую об этом.

- Будет ли на параде Александр Лукашенко - как руководитель одной из стран нашего Союзного государства?

- Сообщу.

КСТАТИ: КТО ПРИЕЗЖАЛ К НАМ НА ПАРАД

В 2020-м в Москве прошёл самый представительный за последние годы парад - он состоялся 24 июня (перенесли из - за пандемии) и был посвящён Параду-1945.

Гостями торжественных мероприятий, помимо Александра Лукашенко, который был на трибунах с сыновьями, и Игоря Додона (в то время - президент Молдавии) стали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Сербии Александар Вучич, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии - Анатолий Бибиков.