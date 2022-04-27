Иностранные бренды пытаются обойти санкции, чтобы сохранить бизнес в России

Об уходе из России брендовые магазины сообщили еще 6 марта Фото: Алиса ТИТКО

Мировые бренды одежды не хотят уходить из России и ищут пути, как сохранить функционирование бизнеса в стране. Эксперты по торговой недвижимости рассказали kp.ru, что расторжений долгосрочных контрактов нет. Напомним, об уходе из России брендовые магазины сообщили еще 6 марта.

- На сегодняшний день мы не наблюдаем массового освобождения площадей со стороны брендов, заявивших о приостановке коммерческой деятельности в связи с проведением специальной операции на Украине, и не владеем информацией о том, что международные арендаторы выходят с предложениями к девелоперам ТЦ о расторжении долгосрочных контрактов, - рассказала kp.ru Оксана Аверкина, заместитель руководителя направления «Торговые центры» компании «Магазин Магазинов».

По информации из разных источников, многие компании не хотят уходить из России и ищут пути, как сохранить функционирование бизнеса в стране. Партнерские магазины и предприятия общественного питания продолжают работать.

- Исключением является плановая ротация арендаторов внутри торговых центров, оптимизация сетей вследствие пандемии и уход брендов (естественная убыль брендов), для которых операционный бизнес в России, скорее всего, был неэффективным, - добавила Оксана Аверкина.

Сразу же после заявлений об уходе, в сфере торговли стали делать ставки на российских дизайнеров, которые займут свободные ниши. Но пока этого не происходит.

- Что касается российских дизайнеров, то, очевидно, что полностью заполнить освободившуюся нишу в случае массового ухода международных брендов с российского рынка, они вряд ли смогут, - предположила Оксана Аверкина.

Реальный уход международных брендов может дать импульс к более активному развитию дизайнерского сегмента в оффлайне, как в формате монобрендовых магазинов в торговых центрах и модных галерях, так и в формате корнеров в больших универмагах.

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