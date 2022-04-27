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Политика27 апреля 2022 13:00

Владимир Путин подписал поручения о поддержке аграриев и села

Президент ограничил продажу удобрений на Запад
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
До 31 августа действуют ограничения на вывоз из России удобрений

До 31 августа действуют ограничения на вывоз из России удобрений

Фото: Василий Вахрин

Перечень поручений, утвержденных Владимиром Путиным, должен поддержать наш агросектор. Совещание о проблемах села прошло в еще в начале месяца, а конкретные меры окончательно утвердили в среду, 27 апреля. Вот главные из них:

- До 31 августа действуют ограничения на вывоз из России удобрений. Эта мера работает против всех стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

«Предусмотреть при необходимости продление запрета (ежеквартально)», - указано в документе. Получается, ограничение может действовать фактически бессрочно, если так решит правительство.

- Кабмину поручено дать денег Росагролизингу для сдерживания стоимости аренды сельхозтехники. То есть, село не разорится на прокате тракторов или комбайнов.

- С 2023 года производство еды в стране должно расти на 3% в год.

- Путин распорядился активнее «вовлекать» земли сельхозназначения в оборот. Это он назвал экстенсивным развитием. Кроме этого, надо больше пользоваться удобрениями, техникой и современными информационными технологиями. Это названо интенсивным развитием.

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