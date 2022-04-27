Владимир Путин подписал поручения о поддержке аграриев и села

До 31 августа действуют ограничения на вывоз из России удобрений Фото: Василий Вахрин

Перечень поручений, утвержденных Владимиром Путиным, должен поддержать наш агросектор. Совещание о проблемах села прошло в еще в начале месяца, а конкретные меры окончательно утвердили в среду, 27 апреля. Вот главные из них:

- До 31 августа действуют ограничения на вывоз из России удобрений. Эта мера работает против всех стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

«Предусмотреть при необходимости продление запрета (ежеквартально)», - указано в документе. Получается, ограничение может действовать фактически бессрочно, если так решит правительство.

- Кабмину поручено дать денег Росагролизингу для сдерживания стоимости аренды сельхозтехники. То есть, село не разорится на прокате тракторов или комбайнов.

- С 2023 года производство еды в стране должно расти на 3% в год.

- Путин распорядился активнее «вовлекать» земли сельхозназначения в оборот. Это он назвал экстенсивным развитием. Кроме этого, надо больше пользоваться удобрениями, техникой и современными информационными технологиями. Это названо интенсивным развитием.