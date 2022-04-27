В Сеть слили кадры постельной сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского

Каких-то пару лет назад Кристина Асмус зарекалась играть в пикантных сценах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каких-то пару лет назад Кристина Асмус зарекалась играть в пикантных сценах. Тогда после нашумевших постельных кадров в фильме "Текст" и саму актрису, и ее мужа Гарика Харламова подвергли жуткой травле, семья распалась - говорят, именно скандальная лента стала последней каплей.

Однако, от роли роковой обольстительницы оказалось не так-то просто просто избавиться: режиссеры, разглядев все грани таланта Асмус, непременно хотят ее раздеть. Так, уже после "Текста" Кристина появлялась обнаженной в фильме "Китобой", а затем и вовсе созрела до откровенной сцены с Данилой Козловским: в новом сериале "Люся" актеры сыграли любовников. Фильм выйдет летом на одном из видеосервисов, но в соцсетях уже появились откровенные кадры со съемок, где Кристина Асмус и Данила Козловский предстали полностью обнаженными.

Кристина Асмус и Данила Козловский в сериале "Люся". Фото: видеосервис Premier.

Как ранее признавалась актриса в программе "Кино в деталях" Федора Бондарчука, Козловский оказался очень деликатным партнером.

- Данила - чудо! Я ехала с ним на пробы в Питер и думала, что он суперзвезда, - рассказывала Кристина о начале съемок. - А потом я узнала, что он спрашивал у кастинг-директора, как со мной общаться. Когда он вошел, я представилась: "Даня, я Кристина". Он мне отвечает: "Ты чего! Мы с тобой 15 лет назад на пробах вместе были. Не помнишь?» И так мы обнялись.

С интимной сценой все тоже оказалось легко: партнеры отработали ее с первого дубля буквально в считанные мгновения.

- Мы полтора часа к ней готовились, а сняли за 15 секунд. Проклеили себе всё (специальные накладки, имитирующие голую кожу. - Ред). Через 15 секунд я спрашиваю: "А это не репетиция была?". Мне отвечают: «Кристин, снято». Я ничего не поняла. Всё прошло очень быстро. Ничего не видно. Всё очень деликатно. Даня каждый раз интересовался, удобно ли мне, - вспоминала актриса о работе с Козловским.

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