«Видела такое, от чего до сих пор глаза закрывать страшно»: После 36 дней ада жительница Мариуполя бежала в Россию с осколком снаряда в руке

Беженка из Мариуполя Светлана Хаврик. Фото: Александра БУДАЕВА

Светлане Хаврик 65 лет, родилась она в России, но почти всю свою жизнь прожила на Украине. Там же 40 лет проработала на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, встретила мужа Илью, родила двух дочек, Наташу и Марину, вышла на пенсию. Даже в страшном сне Светлана Ивановна не могла представить, что из дома ей придется бежать под гул самолетов, взрывы снарядов и крики испуганных людей.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

- Я ведь по-украински не разговариваю, - смущается Светлана Хаврик. – Да-да, столько лет там прожила, но так и не научилась. Да и не нужно было: в Мариуполе все по-русски говорили. В школе у нас была прекрасная учительница, благодаря которой я научилась читать на украинском, даже полюбила этот прекрасный, певучий язык. И могу вам с уверенностью сказать: тот язык, на котором там говорят сейчас – это не он. Это помесь украинского с польским, немецким и еще какими-то другими языками. Но он уже не тот, что прежде.

Новая «версия» украинского в Мариуполе начала появляться примерно с 2014 года, тогда же в отдалении стали слышны звуки выстрелов – так Украина «приветствовала» появление ДНР и ЛНР.

И все же несколько лет после этого в городе было довольно спокойно. А потом обстановка стала накаляться, и вот уже в магазинах и в родном доме некоторые соседи вдруг начали «выговаривать» Светлане за то, что она говорит не на государственной мове. Та лишь отмахивалась.

Выросли дети. Дочка Наташа уехала в Россию, Марина вышла замуж и переехала в свой дом на окраине Мариуполя. Именно он стал первым укрытием для семьи, когда мирная жизнь закончилась.

БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

- 25 или 26 февраля в городе отключили свет, газ, отопление, связь. Выстрелы стали ближе, - вспоминает Светлана Ивановна. – Муж остался дома в нашей квартире в 9-этажке, а я временно переехала в дочке – у них хотя бы вода была. 7 марта метрах в десяти от нашей калитки упал снаряд. Меня обдало стеклом от взрывной волны, я чудом успела упасть на пол. К счастью, из людей никто не пострадал, но всю дорогу разворотило и осталась воронка метров семь в диаметре.

Семья решила вернуться в город. Подвалы многоэтажки расчистили, принесли туда скамейки, свечи, одеяла, чтобы пережидать обстрелы. Дом ходил ходуном, стекла повылетали отовсюду, но люди как-то выживали. Делились запасами – еду взять было неоткуда, потому что все магазины повскрывали и разграбили. Готовили во дворе же на костре. Воду топили из снега и сливали с остывших батарей. Погибших соседей хоронили здесь же – во дворе. «36 дней в аду» - так вспоминает об этом времени Светлана Хаврик.

- ВСУшники выгоняли людей из домов: мать с дочкой на инвалидной коляске, беременных, с детьми – все равно. В одной семье была лежачая мама, ее дочь с мужем выгнали вон из дома прямо в чем были, а ее велели оставить. Дочь на прощание лишь успела матери кусок хлеба в ладонь вложить. Вы представляете, что они творили? – до сих пор ужасается женщина. - Ночами ВСУшники прятались в детских садах и школах, днем устраивали засады в жилых домах. Так дошла очередь и до нашего. Мы поняли: нужно бежать.

На фотографии из личного архива - Светлана на пляже Мариуполя.

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

Муж Светланы – Илья – остался в Мариуполе, заявив «Здесь я жил, здесь и умру». Ее саму с дочкой Мариной, зятем Русланом и еще тремя десятками соседей отправил прочь от обстрелов – в ту сторону, что казалась безопаснее. Достоверной информации о том, как спастись из-под обстрелов, не было, поэтому пришлось полагаться на случай.

- Нам пройти-то нужно было примерно семь остановок. Но на полпути, когда мы были на перекрестке, прямо по нам начали стрелять. Бабахнуло. У меня зашумело в голове. Я ничего не слышала, потерялась в пространстве. Руслан буквально вытолкал меня и еще несколько человек с дороги, мы побежали к какому-то домику, сломали дверь и забежали внутрь, - Светлана Ивановна и еще девять человек переждали бомбежку в более или менее безопасном месте. Там же наспех обработали раны: ей осколок снаряда прилетел в руку, ее соседке – в спину.

Наутро двинулись дальше. Те немногие вещи, что брали с собой, – бросили. Оставили лишь документы и немного воды. К счастью, идти пришлось недолго. Но по пути видели такое, от чего еще долго глаза закрывать было страшно – неразорвавшиеся снаряды, сгоревшие дома и трупы-трупы-трупы.

Мариуполь серьезно пострадал в ходе боев за город. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наконец, в одном из домов у них по пути открылась дверь, оттуда выглянул боец, на рукаве у него была ДНРовская повязка. Он сообщил куда-то о раненных беженцах, за ними прислали машину. Осколок снаряда так глубоко засел в руке у Светланы Хаврик, что вытащить его медики не смогли ни в Мариуполе, ни в Новоазовске, ни в Донецке.

МНОГО ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

- И везде на пути мне встречались добрые и отзывчивые люди: в больнице в Новоазовске какой-то парень принес подушку, чтобы мне удобнее лежать было. В Донецке девушка, услышала, что мне некуда идти, позвонила на горячую линию и узнала, что к чему. Водитель автобуса остановился посреди дороги так, чтобы я успела добежать до нужного трамвая и доехать до пункта временного размещения, – вспоминает Светлана Ивановна. - Когда из Донецка меня перевезли в Таганрог, там сразу кнопочный телефон дали, чтобы я могла связаться с родными. Дочка Наташа купила мне билет на поезд из Ростова в Москву, а мальчик-волонтер заказал такси до железнодорожной станции. Я так благодарна всем, жалко, что имен не запомнила – все это время голова, как в тумане была.

Вышивка, которую делала Светлана.

13 апреля Светлана Хаврик приехала в Москву, дочь сразу отвезла ее в больницу, где женщину положили на операцию и достали-таки злополучный осколок из руки. 22 апреля вся семья воссоединились: Светлану Ивановну выписали из больницы, Руслан с Мариной тоже к этому времени добрались до столицы. В Мариуполе остался лишь Илья Хаврик. Связи с ним нет, но через общих знакомых его жене передали: он жив-здоров.

- Сейчас мне предстоит оформлять документы, но я уверена, дочери мне с этим помогут. Что не дает мне покоя – так это гривны, которые остались на наших с мужем украинских банковских картах. Если не вывести их оттуда до 31 мая, все достанется ВСУ, - говорит Светлана Хаврик. И добавляет: готова на что угодно, только чтобы извергам деньги эти не достались. И благодарна будет за любую помощь.

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