Вакцинация – величайшее достижение медицины

Кандидат медицинских наук, научный советник холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей ЛОМАКИН (фото из личного архива)

Ежегодно в конце апреля в Европе проводится Неделя иммунизации – широкая информационная кампания, в рамках которой населению стран континента рассказывают о ключевой роли вакцинации в вопросах сохранения здоровья и жизни граждан. Врачи и эксперты 50 стран в эти дни разоблачают устоявшиеся мифы и распространяют научные знания, изложенные понятным для каждого человека языком. Цель этой работы - снижение барьеров в восприятии людей и, как результат, – увеличение охватов вакцинации от опасных инфекционных заболеваний, активное долголетие для взрослых, полноценная жизнь для детей.

Россия много лет активно участвует в Неделях иммунизации. В рамках этого события мы встретились с кандидатом медицинских наук, научным советником холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андреем Ломакиным, чтобы в очередной раз поговорить о том, почему прививки – это величайшее достижение медицины.

– Первую вакцину создали 200 лет назад, разговоры о важности вакцинации – уже настолько избитая вещь, что, может, пора отказаться от проведения Недели иммунизации?

– Я бы отказался от проведения Недели иммунизации лишь в случае, если бы вместо нее проводился Месяц иммунизации, а лучше – и целый Год. Сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на то, что вакцинация в силу «возраста» не должна нуждаться в «рекламе», она в ней все-таки нуждается, причем довольно сильно. Причина – развитие средств коммуникации. В Интернете с огромной скоростью распространяются домыслы о бесполезности и даже вреде вакцинации. А также гораздо более серьезные вещи – о том, что никаких вирусов не существует и прочие «теории заговора». Особенно ярко это проявилось именно в пандемию.

Все это привело к тому, что теперь начали подвергаться сомнению даже те прививки, которые успешно защищали целые поколения людей. Это типичная «ошибка выжившего»: из-за эффективности вакцин люди перестают болеть, забывают об ущербе, который наносят вакциноуправляемые инфекции, и в итоге решают отказаться от рутинной иммунизации. Подобные ошибки искаженного восприятия вместе с откровенным вымыслом, типа чипирования, по одному клику тысячами копий тиражируются в соцсетях.

Так что для того, чтобы удержать на «светлой стороне» сомневающихся в пользе вакцинации, крайне важно усиливать просветительскую работу и активнее распространять научные знания. Но делать это нужно системно, вовлекая всех участников, ответственных за контроль над распространением инфекционных заболеваний – и государство, и экспертов, и бизнес. Именно системная работа позволит нам дотянуться до каждого человека.

Отдельно я бы подчеркнул роль врачей, они должны стать первой линией защиты от дезинформации. От их просветительской работы во многом зависит отношение к прививкам в обществе.

– Я понимаю, как государство может просвещать – у него для этой цели есть системы образования и здравоохранения. А чем бизнес может поспособствовать?

– Прежде всего – обеспечить необходимый объем вакцин для иммунопрофилактики населения. Но не только. Бизнес, с моей точки зрения, может и должен участвовать в снятии барьеров восприятия, например, по отношению к качеству российской продукции.

Для этого нужно активно доносить до людей информацию о том, что контроль качества на всех этапах – неотъемлемая часть нашего производственного цикла. Мы проводим входной контроль сырья и материалов, выходной контроль готового продукта, а надзорные органы обеспечивают контроль продукции перед выводом в гражданский оборот. Все процессы, связанные с обеспечением качества, эффективности и безопасности продуктов организованы таким образом, чтоб, минимизировать фактор человеческой ошибки.

Кроме того, многие компании, в том числе холдинг «Нацимбио», в рамках корпоративной социальной ответственности ведут информационную и просветительскую работу. У нас накоплены большие знания и опыт в этой области, и мы стараемся ими делиться, причем в самых современных и удобных для потребителя форматах. Например, у нас есть мобильное приложение «Прививки – личный календарь», которое помогает формировать индивидуальные графики вакцинации, а заодно интересно рассказывает о прививках с научной точки зрения.

Еще один пример – выставка «Жизнь с вирусами», которую Нацимбио совместно с Политехническим музеем проводила в прошлом году на ВДНХ. На мой взгляд, а также по отзывам посетителей, она была очень интересной.

– Как вы объясняете людям, зачем нужны прививки? Существует ли какой-то особый подход?

– Лучше всего о пользе вакцинации говорят цифры. По данным ВОЗ, прививки ежегодно сохраняют 6 млн жизней. Или вот факт для людей, который интересуются вопросами долголетия: с 1750 по 2014 годы продолжительность жизни в человеческой популяции выросла с 35 до 80 лет. Это также во многом заслуга массовой вакцинации.

Вернемся в день сегодняшний. Второй по распространенности вид рака среди женщин в России – рак шейки матки. Иммунизация способна полностью избавить от него! Современные математические модели показывают, что при охвате девочек 12-13 лет полным курсом первичной иммунизации вакциной против папилломавирусной инфекции риск рака шейки матки снижается более чем на 63%. В мире уже есть примеры практически полного искоренения этой инфекции. Так, повсеместная вакцинация населения Австралии привела к тому, что распространенность вируса папилломы человека среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет снизилась с 22,7% до 1,5%!

И, конечно, прямо сейчас продолжают спасать жизни массовые программы вакцинации от ковида.

Во всем мире медицина ставит вакцинацию на приоритетное место, поскольку по совокупности положительных эффектов с ней не может сравниться ни одно достижение науки. Вакцинация это – инструмент не только для снижения заболеваемости и смертности населения, но и для решения демографических задач, обеспечения экономического роста и биологической безопасности государства.

– В каком направлении сегодня развивается иммунопрофилактика?

– Если говорить о России, то у нас принята и действует «Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года». В ней и обозначены основные направления: увеличение доли многокомпонентных и поливалентных вакцин в Национальном календаре профилактических прививок, а также расширение перечня инфекций, подлежащих вакцинации.

Работа ведется по всем направлениям, приведу в примеры из реализованных нами проектов. С 2012 года ВОЗ рекомендует странам в прививочных календарях заменять трехвалентные вакцины против гриппа на четырехвалентные. В нашей Стратегии-2035 это тоже указано. Мы уже разработали такую вакцину и ввели ее в клиническую практику. Я говорю об известном уже препарате «Ультрикс Квадри». Вообще, вакцинопрофилактика гриппа – это та область, где Россия смогла полностью закрыть потребности отечественными препаратами. Благодаря массовой вакцинации заболеваемость гриппом в России по сравнению с 1997 годом сократилась в более чем 140 раз!

Кроме этого, в рамках Национального календаря профилактических прививок с прошлого года в лечебные учреждения поставляется новая российская комбинированная вакцина «Вактривир» для защиты от кори, краснухи и паротита. Это первая подобная российская вакцина на рынке. Всемирная организация здравоохранения вообще очень ратует за многокомпонентные вакцины. Они снижают инъекционную нагрузку на пациентов, уменьшают количество посещений лечебных учреждений, что в конечном счете приводит к увеличению охвата населения прививками и укреплению коллективного иммунитета.