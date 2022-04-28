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Здоровье27 апреля 2022 22:00

Вакцинация – величайшее достижение медицины

Эксперт в области биотехнологий Андрей Ломакин рассказал о том, почему необходимо активнее вести просвещение о важности вакцинации
Кандидат медицинских наук, научный советник холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей ЛОМАКИН (фото из личного архива)

Кандидат медицинских наук, научный советник холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей ЛОМАКИН (фото из личного архива)

Ежегодно в конце апреля в Европе проводится Неделя иммунизации – широкая информационная кампания, в рамках которой населению стран континента рассказывают о ключевой роли вакцинации в вопросах сохранения здоровья и жизни граждан. Врачи и эксперты 50 стран в эти дни разоблачают устоявшиеся мифы и распространяют научные знания, изложенные понятным для каждого человека языком. Цель этой работы - снижение барьеров в восприятии людей и, как результат, – увеличение охватов вакцинации от опасных инфекционных заболеваний, активное долголетие для взрослых, полноценная жизнь для детей.

Россия много лет активно участвует в Неделях иммунизации. В рамках этого события мы встретились с кандидатом медицинских наук, научным советником холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андреем Ломакиным, чтобы в очередной раз поговорить о том, почему прививки – это величайшее достижение медицины.

– Первую вакцину создали 200 лет назад, разговоры о важности вакцинации – уже настолько избитая вещь, что, может, пора отказаться от проведения Недели иммунизации?

– Я бы отказался от проведения Недели иммунизации лишь в случае, если бы вместо нее проводился Месяц иммунизации, а лучше – и целый Год. Сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на то, что вакцинация в силу «возраста» не должна нуждаться в «рекламе», она в ней все-таки нуждается, причем довольно сильно. Причина – развитие средств коммуникации. В Интернете с огромной скоростью распространяются домыслы о бесполезности и даже вреде вакцинации. А также гораздо более серьезные вещи – о том, что никаких вирусов не существует и прочие «теории заговора». Особенно ярко это проявилось именно в пандемию.

Все это привело к тому, что теперь начали подвергаться сомнению даже те прививки, которые успешно защищали целые поколения людей. Это типичная «ошибка выжившего»: из-за эффективности вакцин люди перестают болеть, забывают об ущербе, который наносят вакциноуправляемые инфекции, и в итоге решают отказаться от рутинной иммунизации. Подобные ошибки искаженного восприятия вместе с откровенным вымыслом, типа чипирования, по одному клику тысячами копий тиражируются в соцсетях.

Так что для того, чтобы удержать на «светлой стороне» сомневающихся в пользе вакцинации, крайне важно усиливать просветительскую работу и активнее распространять научные знания. Но делать это нужно системно, вовлекая всех участников, ответственных за контроль над распространением инфекционных заболеваний – и государство, и экспертов, и бизнес. Именно системная работа позволит нам дотянуться до каждого человека.

Отдельно я бы подчеркнул роль врачей, они должны стать первой линией защиты от дезинформации. От их просветительской работы во многом зависит отношение к прививкам в обществе.

– Я понимаю, как государство может просвещать – у него для этой цели есть системы образования и здравоохранения. А чем бизнес может поспособствовать?

– Прежде всего – обеспечить необходимый объем вакцин для иммунопрофилактики населения. Но не только. Бизнес, с моей точки зрения, может и должен участвовать в снятии барьеров восприятия, например, по отношению к качеству российской продукции.

Для этого нужно активно доносить до людей информацию о том, что контроль качества на всех этапах – неотъемлемая часть нашего производственного цикла. Мы проводим входной контроль сырья и материалов, выходной контроль готового продукта, а надзорные органы обеспечивают контроль продукции перед выводом в гражданский оборот. Все процессы, связанные с обеспечением качества, эффективности и безопасности продуктов организованы таким образом, чтоб, минимизировать фактор человеческой ошибки.

Кроме того, многие компании, в том числе холдинг «Нацимбио», в рамках корпоративной социальной ответственности ведут информационную и просветительскую работу. У нас накоплены большие знания и опыт в этой области, и мы стараемся ими делиться, причем в самых современных и удобных для потребителя форматах. Например, у нас есть мобильное приложение «Прививки – личный календарь», которое помогает формировать индивидуальные графики вакцинации, а заодно интересно рассказывает о прививках с научной точки зрения.

Еще один пример – выставка «Жизнь с вирусами», которую Нацимбио совместно с Политехническим музеем проводила в прошлом году на ВДНХ. На мой взгляд, а также по отзывам посетителей, она была очень интересной.

– Как вы объясняете людям, зачем нужны прививки? Существует ли какой-то особый подход?

– Лучше всего о пользе вакцинации говорят цифры. По данным ВОЗ, прививки ежегодно сохраняют 6 млн жизней. Или вот факт для людей, который интересуются вопросами долголетия: с 1750 по 2014 годы продолжительность жизни в человеческой популяции выросла с 35 до 80 лет. Это также во многом заслуга массовой вакцинации.

Вернемся в день сегодняшний. Второй по распространенности вид рака среди женщин в России – рак шейки матки. Иммунизация способна полностью избавить от него! Современные математические модели показывают, что при охвате девочек 12-13 лет полным курсом первичной иммунизации вакциной против папилломавирусной инфекции риск рака шейки матки снижается более чем на 63%. В мире уже есть примеры практически полного искоренения этой инфекции. Так, повсеместная вакцинация населения Австралии привела к тому, что распространенность вируса папилломы человека среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет снизилась с 22,7% до 1,5%!

И, конечно, прямо сейчас продолжают спасать жизни массовые программы вакцинации от ковида.

Во всем мире медицина ставит вакцинацию на приоритетное место, поскольку по совокупности положительных эффектов с ней не может сравниться ни одно достижение науки. Вакцинация это – инструмент не только для снижения заболеваемости и смертности населения, но и для решения демографических задач, обеспечения экономического роста и биологической безопасности государства.

– В каком направлении сегодня развивается иммунопрофилактика?

– Если говорить о России, то у нас принята и действует «Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года». В ней и обозначены основные направления: увеличение доли многокомпонентных и поливалентных вакцин в Национальном календаре профилактических прививок, а также расширение перечня инфекций, подлежащих вакцинации.

Работа ведется по всем направлениям, приведу в примеры из реализованных нами проектов. С 2012 года ВОЗ рекомендует странам в прививочных календарях заменять трехвалентные вакцины против гриппа на четырехвалентные. В нашей Стратегии-2035 это тоже указано. Мы уже разработали такую вакцину и ввели ее в клиническую практику. Я говорю об известном уже препарате «Ультрикс Квадри». Вообще, вакцинопрофилактика гриппа – это та область, где Россия смогла полностью закрыть потребности отечественными препаратами. Благодаря массовой вакцинации заболеваемость гриппом в России по сравнению с 1997 годом сократилась в более чем 140 раз!

Кроме этого, в рамках Национального календаря профилактических прививок с прошлого года в лечебные учреждения поставляется новая российская комбинированная вакцина «Вактривир» для защиты от кори, краснухи и паротита. Это первая подобная российская вакцина на рынке. Всемирная организация здравоохранения вообще очень ратует за многокомпонентные вакцины. Они снижают инъекционную нагрузку на пациентов, уменьшают количество посещений лечебных учреждений, что в конечном счете приводит к увеличению охвата населения прививками и укреплению коллективного иммунитета.

Полезно знатьБИЗНЕС-ПРЕСС