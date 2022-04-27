Жена летчика Ярошенко, обменянного на американца Рида: «Не видела мужа с 2018 года. Пока не могу даже поверить»

Последний раз Виктория виделась с супругом в 2018 году. Фото: Личный архив

Сегодня утром в Турции Константина Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида, осужденного в России. «Я сейчас в Москве, еду встречать мужа в аэропорт. До сих пор нее могу осознать даже, что такое долгожданное событие произошло», - сказала Виктория нашему корреспонденту.

Напомним, что Константин Ярошенко был арестован в Либерии (Африке) по запросу США в 2011 года. Туда русский летчик прилетел по приглашению местной авиакомпании, чтобы работать. Но тут же, что называется «попал». Американские власти США обвинили его в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Константина экстрадировали в Америку и проговорили к 20-ти годам тюрьмы.

- Освободиться муж должен был не раньше 2027 года, - рассказывала в своих прошлогодних интервью «КП» Виктория Ярошенко. - Мы последние раз виделись в 2018, тогда все родные и близкие помогали мне деньгами на билет (семья живет в Ростове-на-Дону). - Костя тогда выглядел очень плохо — зубов нет, цвет лица не здоровый. Я очень переживала за него. Тогда еще никакого просвета в плане обмена не было. Но в 2021, когда Путин встречался с Трампом, был поднят этот вопрос. Тогда замаячила надежда…

Дело Ярошенко тут в России все, кто знаком с ним близко, считают сфабрикованным и носящим чисто политический характер. Запросы об экстрадиции подавались не раз, и не два. Но все было глухо. И вот сейчас, в апреле 2022, несмотря на то, что отношения между Россией и Америкой в последние месяцы нельзя назвать благостными, случился-таки такой долгожданные обмен осужденного в США россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Мой звонок застал Викторию Ярошенку буквально по дороге в аэропорт, куда она ехала встречать мужа.

- Я сейчас не могу никакие интервью давать, - сходу извинила Виктория, - мне запретили.

- Понимаю, не спрашиваю никаких подробности, просто ваши эмоции.

- Ой, я сейчас на 7-ми небе. Я сейчас даже не соображаю, что со мной происходит, и что вообще происходит в мире. У нас в семье радость, конечно. Но вот увижу его, и тогда поверю, что это случилось.

- А вы сегодня только узнали, что это произойдет?

- Нет, еще неделю назад мне сообщили. Но я всегда верила и знала, что это произойдет.

- Как будете встречать мужа? Котлеты? Блины?

- Он больше всего любит украинский борщ. Но я пока не сварила, хочу, чтобы он свежий-свежий уже ел. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что не забывали про моего мужа и нашу беду все эти годы, писали, звонили, поддерживали.

Снимок из семейного архива: Константин Ярошенко с супругой и дочкой.

КТО ТАКОЙ ТРЕВОР РИД?

Американец Тревор Рид был задержан в Москве летом 2019 года. Тревор студент, из разряда — вечный. Хотя в прошлом отслужил в американской армии в морской пехоте. В России он приехал пожить, потому что влюбился в русскую, с которой познакомился на отдыхе в Греции. Но это любовь стала для него роковой. После веселой гулянки и ссоры с девушкой, по вызову приехали полицейские. Тревор, бывший в тот момент навеселе, вел себя со стражами порядка неадекватно, у одного попытался сорвать погоны, хватался за руль патрульной машины. За что и получил. По полной — 9 лет тюрьмы.

- Первые два года он содержался в СИЗО «Водник», - рассказывает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Потом его перевели уже в колонию, в Мордовию. На суд в Москву приезжали родители Тревора, она очень переживали за саны и готовы были сделать все, чтобы вернуть его на родину. Они писали обращению Трампу. Так же как родственники Ярошенко — Путину. В прошлом году на встрече президентов России и США прозвучали предложения обмена и были названы фамилии, в том числе Ярошенко и Рида. Я следил за ситуацией, был на связи с родственниками россиянина. И буквально вот месяц назад мы писали очередное обращение в МИД РФ.

- Скажите, а Виктор по возвращению на Родину должен будет отбывать тут срок? Или еще какие-то ограничения могут быть предусмотрены в отношении него?

- Нет, конечно сидеть он не будет. Насколько мне известно, процедура обмена прошла через помилование. То есть американский и русский президент помиловали этих заключенных. Так что оба свободны. Но в заточении все еще находится Виктор Бут, за которого тоже давно уже просят. И дело которого, в чем не сомневаются многие по обе стороны океана, чисто политическое.