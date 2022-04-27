Стали известности подробности обмена Константина Ярошенко на Тревора Рида

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко возвращается на Родину.

В США это уже назвали «пасхальным чудом»: состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Российско-американские отношения, которые в последние месяцы определяют как близкие к точке невозврата, в гуманитарной сфере, похоже, вышли из состояния полной заморозки.

Их осложняли и продолжают осложнять дела похищенных россиян, брошенных в американские тюрьмы. Виктор Бут продолжает находиться в заточении (суд приговорил его к 25 годам тюрьмы), а вот Константин Ярошенко сегодня вернулся на родину.

Ярошенко стал первым гражданином Российской Федерации, которого американские спецслужбы захватили на территории третьей страны, чтобы вывезти в США. И это был первый, но не последний подобного рода прецедент серьезного нарушения Венской конвенции.

В 2010 году он был арестован в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина. В эту африканскую страну он прибыл на переговоры: являвшийся на тот момент владельцем ЗАО «РостАвиа» Ярошенко по разовым контрактам занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками на африканском континенте.

Состряпанный на скорую руку суд приговорил российского летчика к 20 годам тюрьмы. Все его апелляции были отклонены, равно как и обращения членов его семьи, представителей руководства России, правозащитников.

Ярошенко отказывали в медицинской помощи, во встречах с российскими дипломатами, свиданиях с родственниками, его пытали. Так и не увидев больше сына, в 2017 году в России скончалась мать Константина.

«КП» по просьбе летчика отправила ему книги и видеофильмы на русском языке, но тюремные власти отказались передавать ему все содержимое посылки, мотивировав свой отказ тем, что «большую часть присланного составляют книги в твердой обложке».

Все эти годы Россия продолжала борьбу за освобождение Константина Ярошенко и пока еще остающегося в США в качестве заложника и также похищенного гражданина России Виктора Бута.

Россия неоднократно выражала готовность к диалогу. И вот, наконец, в Америке хоть что-то изменить в лучшую сторону: Ярошенко возвращается в Россию, а в Штаты – Тревор Рид.

В 2019 году молодой техасец, проживая в Москве, устроил пьяные разборки в арендованной им квартире. Соседи вызвали полицию, чтобы утихомирить дебошира, но Рид продолжал скандалить, а при задержании оказал сопротивление полицейским и атаковал одного их них. На суде он заявил, что был пьян и ничего не помнит. И после оглашения приговора – 9 лет колонии – был этапирован в Мордовию, где и отбывал срок. В одном из интервью президент РФ Владимир Путин назвал Рида «пьяницей и нарушителем спокойствия».

Гражданин США Тревор Рид во время рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде, июнь 2021 г. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Вашингтон, не упоминая многочисленные требования России к освобождению Ярошенко, просьбы о его помиловании и т.п., констатировал, что обмен состоялся после… инициированных американской стороной переговоров.

Стало известно, что процедура обмена произошла на территории Турции. Ярошенко уже в России, а Рид вылетел из Турции в США. Одним из свидетелей обмена стал отец американца. В интервью CNN он рассказал, что американский самолет встал рядом с российским, а участников обмена, как в кино, одновременно провели мимо друг друга.

Возвращение россиянина домой прокомментировала депутат Госдумы РФ Мария Бутина, назвавшая обмен элементом «из цикла невозможного». «Наши дипломаты своих не бросают», - сказала он, выразив надежду на то, что Штаты пойдут на обмен и Виктора Бута, которого также удастся вернуть домой.