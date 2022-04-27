В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь нацистского полка "Азов"

Мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал переименования более 460 улиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Nichts, kein Name sollte hier an Russland erinnern, - говорят, бушевал Гитлер в ставке фюрера лет эдак 80 назад, когда речь заходила о России, глядя на карту нашей Родины. Перевожу: "Ничего, ни одно название не должно здесь напоминать о России".

- Нічого, жодна назва не повинна тут нагадувати про росію, - бушуют сейчас по всей Незалежной свидомые патриоты. Причем, как вы понимаете писать название нашей страны с маленькой буквы – это патриотическая украинская грамматика.

Очень похоже. И, наверное, эффективность будет такая же.

В Киеве нет более никаких проблем, кроме переименований. Мэр украинской столицы Виталий "Златоуст" Кличко анонсировал переименования более 460 улиц и сам лично принял участие в демонтаже скульптур украинского и русского рабочих из ансамбля арки Дружбы народов, которую предложил переназвать в арку Свободы украинского народа. Генеральный директор киевского метро Виктор Брагинский предложил переименовать 5 станций столичного метрополитена, которые ассоциируются с Россией или Белоруссией: "Площадь Льва Толстого", "Дружбы народов", "Минская", "Берестейская" и "Героев Днепра". Последняя, если кто не понял была названа в честь воинов Красной армии, освобождавших столицу Украины от немецко-фашистских оккупантов.

Особенно, не везет Дружбе народов и Льву Толстому. Площадь Льва Толстого в Киеве уже переименовали, правда, в честь кого, жители столицы Украины сами до сих пор путаются. В честь какого-то свидомого антикоммуниста, диссидента и русофоба. Но, как оказалось, в Киеве есть еще и улица имени великого русского писателя, достояния мировой культуры. И она не прошла мимо зоркого взора украинских профессиональных патриотов.

На улицу Льва Толстого после победы евромайдана уже покушались. В 2017-м ее предлагали назвать именем Евгения Чикаленко, украинского националиста, мецената и публициста, который на ней вроде как жил, пока не сбежал в Австрию, а умер в Праге в Чехии. Но что-то там вроде как не заладилось. То ли подумали, что киевлянам больше известен Чикатило, чем Чикаленко, то ли еще оставались какие-то заплатки приличия. Но в этот раз все должно получиться.

- Под переименование также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого на улицу полка "Азов", - заявили в киевской городской администрации. - На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему.

Сам Кличко так красиво никогда бы не сказал, но мысль его выражена верно.

Лев Толстой никогда бы не мог существовать в культуре нынешней Украины. Мало того, что он русский (плевать, что это один из гениев мировой культуры – сейчас на Западе одной гребенкой вычесывают и Чехова, и Чайковского, и Репина), так он ведь еще и лично командовал артиллерийской батареей, которая уничтожала войска первого, образно говоря, Евросоюза. Стоял на холмах на позициях батарее и командовал: "По англо-французским захватчикам – огонь!" Занимался прямым физическим уничтожением нынешних главных союзников современной Украины. И ведь не где-нибудь, а в Крыму, в Севастополе! А если англо-французские войска тогда хотели освободить Крым от России и передать его Украине? И пусть никого не смущает, что никакой Украины тогда и в проекте не было. Был бы Крым, а Украина нашлась бы!

Разве может фактически в центре Киева стоять памятник такому человеку, называться в его честь улицы, площади? Конечно же, нет. И все в этом процессе закономерно. И отказ от названия в честь Льва Толстого. И переименование в честь нацистского полка "Азов", который стал известен своими зверствами в отношении своих же украинцев.

Право слово, это даже лучше характеризует облик нынешней украинской власти, чем если бы улицу или площадь переименовали в честь известного маньяка-убийцы детей Андрея Чикатило, который, как утверждает его сын, был настоящим украинским националистом. Что лишь дополняет образ маньяка-палача, но ненамного.

"Красивая жизнь" начнется в Киеве. Пройдут по Бандеровской, свернут и на Шухевича, и на "Азова" улице там постоят в тени… И нет проблем.

Господь, как написано в Библии, искал хоть десять праведников в Содоме и Гоморре и, найдя, пощадил бы эти города. Но не нашел. Право слово, сейчас, наверное, к этим двум городам он бы присоединил и Киев.