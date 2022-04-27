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Политика27 апреля 2022 14:23

В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь нацистского полка "Азов"

Мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал переименования более 460 улиц
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал переименования более 460 улиц

Мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал переименования более 460 улиц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Nichts, kein Name sollte hier an Russland erinnern, - говорят, бушевал Гитлер в ставке фюрера лет эдак 80 назад, когда речь заходила о России, глядя на карту нашей Родины. Перевожу: "Ничего, ни одно название не должно здесь напоминать о России".

- Нічого, жодна назва не повинна тут нагадувати про росію, - бушуют сейчас по всей Незалежной свидомые патриоты. Причем, как вы понимаете писать название нашей страны с маленькой буквы – это патриотическая украинская грамматика.

Очень похоже. И, наверное, эффективность будет такая же.

В Киеве нет более никаких проблем, кроме переименований. Мэр украинской столицы Виталий "Златоуст" Кличко анонсировал переименования более 460 улиц и сам лично принял участие в демонтаже скульптур украинского и русского рабочих из ансамбля арки Дружбы народов, которую предложил переназвать в арку Свободы украинского народа. Генеральный директор киевского метро Виктор Брагинский предложил переименовать 5 станций столичного метрополитена, которые ассоциируются с Россией или Белоруссией: "Площадь Льва Толстого", "Дружбы народов", "Минская", "Берестейская" и "Героев Днепра". Последняя, если кто не понял была названа в честь воинов Красной армии, освобождавших столицу Украины от немецко-фашистских оккупантов.

Особенно, не везет Дружбе народов и Льву Толстому. Площадь Льва Толстого в Киеве уже переименовали, правда, в честь кого, жители столицы Украины сами до сих пор путаются. В честь какого-то свидомого антикоммуниста, диссидента и русофоба. Но, как оказалось, в Киеве есть еще и улица имени великого русского писателя, достояния мировой культуры. И она не прошла мимо зоркого взора украинских профессиональных патриотов.

На улицу Льва Толстого после победы евромайдана уже покушались. В 2017-м ее предлагали назвать именем Евгения Чикаленко, украинского националиста, мецената и публициста, который на ней вроде как жил, пока не сбежал в Австрию, а умер в Праге в Чехии. Но что-то там вроде как не заладилось. То ли подумали, что киевлянам больше известен Чикатило, чем Чикаленко, то ли еще оставались какие-то заплатки приличия. Но в этот раз все должно получиться.

- Под переименование также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого на улицу полка "Азов", - заявили в киевской городской администрации. - На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему.

Сам Кличко так красиво никогда бы не сказал, но мысль его выражена верно.

Лев Толстой никогда бы не мог существовать в культуре нынешней Украины. Мало того, что он русский (плевать, что это один из гениев мировой культуры – сейчас на Западе одной гребенкой вычесывают и Чехова, и Чайковского, и Репина), так он ведь еще и лично командовал артиллерийской батареей, которая уничтожала войска первого, образно говоря, Евросоюза. Стоял на холмах на позициях батарее и командовал: "По англо-французским захватчикам – огонь!" Занимался прямым физическим уничтожением нынешних главных союзников современной Украины. И ведь не где-нибудь, а в Крыму, в Севастополе! А если англо-французские войска тогда хотели освободить Крым от России и передать его Украине? И пусть никого не смущает, что никакой Украины тогда и в проекте не было. Был бы Крым, а Украина нашлась бы!

Разве может фактически в центре Киева стоять памятник такому человеку, называться в его честь улицы, площади? Конечно же, нет. И все в этом процессе закономерно. И отказ от названия в честь Льва Толстого. И переименование в честь нацистского полка "Азов", который стал известен своими зверствами в отношении своих же украинцев.

Право слово, это даже лучше характеризует облик нынешней украинской власти, чем если бы улицу или площадь переименовали в честь известного маньяка-убийцы детей Андрея Чикатило, который, как утверждает его сын, был настоящим украинским националистом. Что лишь дополняет образ маньяка-палача, но ненамного.

"Красивая жизнь" начнется в Киеве. Пройдут по Бандеровской, свернут и на Шухевича, и на "Азова" улице там постоят в тени… И нет проблем.

Господь, как написано в Библии, искал хоть десять праведников в Содоме и Гоморре и, найдя, пощадил бы эти города. Но не нашел. Право слово, сейчас, наверное, к этим двум городам он бы присоединил и Киев.

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