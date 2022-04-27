Владимир Путин: Всех, кто вмешается в конфликт на Украине или создаст нам стратегическую угрозу, ждет молниеносный ответ

В среду, 27 апреля, во второй половине дня Владимир Путин, буквально на пару часов, прилетел в Санкт-Петербург, где выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В среду, 27 апреля, во второй половине дня Владимир Путин, буквально на пару часов, прилетел в Санкт-Петербург, где выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно прошла в Таврическом дворце.

По подсчётам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, этот институт - Совет законодателей в Питере - существует уже 10 лет. И всегда в северную столицу прилетал, чтобы выступить, президент. (Перерыв был сделан только в прошлом, пандемийном году - тогда глава государства общался с законодателями в режиме видеоконференции.)

Тему выступления Путина анонсировали заранее - это план первоочередных действий - причём, на местах - по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Ну, и второе направление - меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов.

...Законодатели встретили Путина стоя. Президент поблагодарил за такое приветствие, поздравил с праздником.

Ключевые заявления главы государств прозвучали в самом начале выступления. Самое главное, по мнению Путина, это то, что поправки в Конституцию укрепили наш парламентаризм.

Путин назвал любовь к Родине одной из ключевых основ российской государственности. Президент подчеркнул, что "такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы".

А вот следующую фразу законодатели встретили аплодисментами.

- Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны, - сказал президент, - и будет создавать для России неприемлемую угрозу стратегического характера - ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- В основе вашей работы – публичный, конструктивный диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями, безусловно, повышает ответственность Совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение.

- Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом всё это «повисло», люди ждут – и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать.

- Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране.

- Его представители – парламентские партии – при всей конкуренции друг с другом неизменно выступают с единых позиций, когда речь идёт о базовых национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности нашего Отечества.

- Такой патриотический настрой понятен, близок людям, всегда поддерживается большинством, подавляющим большинством граждан. Это показывают и выборы, и все опросы общественного мнения...

- Такая сплочённость людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдёт через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас.

- И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, начатой 24 февраля, будут, безусловно, выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны.

- Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям.

- Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России – именно исторически проводили и проводят, так было вообще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали – такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность.

- В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, а также пособий и зарплат бюджетников.

- Россия должна не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять свое «глобальное лидерство» в ряде направлений.