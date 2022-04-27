«Все решения приняты»: Путин заявил об ответе гиперзвуковым оружием в случае помощи Украине

Владимир Путин во время выступления на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Владимир Путин выступил в Петербурге на Совете законодателей. Это такой совещательный орган, куда входят руководители Думы, Совфеда и региональных парламентов. За несколько дней до президентской речи СМИ писали, что власти готовят отмену губернаторских выборов. Российский лидер как раз должен был предложить это (так, по крайней мере, рассказывали «источники»), но обошлось. Глава страны говорил совершенно о другом.

КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

- Все задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донбасса, Крыма и всей нашей страны. Солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нами. Они предупредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям, - заявил Путин.

- Такая самостоятельная, огромная страна нашим врагам не нужна. Они полагают, что Россия представляет для них по факту своего существования опасность. Хотя это они сами представляют для всего мира опасность, - добавил он.

Президент сравнил нынешний Запад с нацистской Германией: «Мы помним о варварских планах в отношении советского народа. Кто может работать – пусть работает, а кто не нужен – отправится за Урал, на север на вымирание. Сейчас нас тоже пытаются загнать в медвежий угол».

Украина, по словам главы страны, превратилась чужими стараниями в антироссию. А «украинскому народу приготовили судьбу расходного материала».

- Я думаю, осознание этого приходит к большой части народа Украины, - подчеркнул Путин.

ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ ПОЛЕЗЕТ

Российский лидер рассказал, что будет, если Запад захочет повоевать на стороне Киева.

- Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали - все решения у нас на этот счет приняты! – пригрозил президент.

Да, верховный главнокомандующий в этот раз не стал конкретно называть, чем мы таким уникальным нанесем молниеносный ответ. Но понятно, что речь о нашем гиперзвуковом оружии. Ни одна ПВО в мире не способна перехватить ракету, несущуюся десятикратно быстрее скорости звука. То есть, части НАТО, вступившие на территорию Украины, окажутся без защиты от наших ударов. На Западе открыто признают, что в разработке гиперзвука отстают от нас на 20 лет.

А если уж говорить о «стратегических» угрозах, то у нас есть и уникальная межконтинентальная ракета «Сармат». Ее дальности хватает, чтобы через Южный полюс облететь противоракетную оборону США. Еще один «инструмент», которым «никто не может похвастаться».

Кадр из видео запуска новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ

ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Путин заявил, что страна уже смогла отразить первый экономический удар Запада.

- Наша банковская система устояла и не посыпалась. Экономика располагает хорошими ресурсами для развития. Это результат нашей взвешенной политики последних лет и реализации нацпроектов, - заверил президент.

Российский лидер посетовал, что нашу авиаотрасль подорвала конкуренция с Западом. Американские и европейские самолеты были тише и экономичнее. Но в стране осталось много отраслей, которые продолжают лидировать на глобальном рынке – перед ними сейчас открываются новые возможности.

По словам президента, Россия смогла отразить первый экономический удар Запада. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

ПУСТЬ БОРЮТСЯ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ

В конце речи глава страны заявил, что многие старые площадки для общения «стали бессмысленными».

- Например, ПАСЕ. Площадка создавалась для воздействия на постсоветское пространство, но она уже себя отжила. Пусть они борются со своими проблемами: зарплатами, правами человека, неравенством женщин на рынках труда. В Европе, Штатах этого полно. Пусть занимаются своими проблемами, - заявил Путин.

Президент отметил, что сейчас наши парламентарии могут налаживать связи с коллегами из новых регионов – Азии, Африки.

Еще он напомнил о планах Киева убить российских журналистов.

- Не секрет, что такие методы – убийство на улице своих же журналистов – применялись на Украине и в прошлом. Теперь они хотят перенести эту практику к нам. Но мы защитим тех, кто работает на наших каналах, радио, в интернете занимает патриотическую позицию. Мы должны понимать, что угроза существует, что к каждому нельзя приставить охрану. Но мы сделаем максимум для безопасности, - заявил президент.

- Попытки запугать российских журналистов обречены на провал. Наоборот, они приведут в ряды новых людей, которые покажут, что люди у нас не боятся, - добавил он.