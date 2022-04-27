Почему любителям гаджетов и соцсетей так трудно похудеть

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Л. Рону Хаббарду приписывают фразу: «Если хочешь разбогатеть, придумай новую религию». Сейчас, чтобы разбогатеть, достаточно придумать новую диету. Книг на русском языке о том, как похудеть, за последние десятилетия вышло чудовищно много. Эти книги покупают, диетам следуют, а их авторам верят как пророкам. Результат чаще всего плачевен: люди сбрасывают вес, но после окончания курса стремительно набирают его снова. Причем в конце концов обнаруживают, что весят больше, чем перед началом издевательства над своим организмом. Диетолог Анастасия Егорова так прямо и пишет: «Ни одна диета мира просто не способна сделать вас счастливее. А вот лишнии вес после нее прибавляться будет - это факт». В своей книге она анализирует десяток самых популярных диет: по системе Дюкана, по группе крови, с интервальным голоданием, «питьевую», «химическую», «кето», «палео»… И вывод, увы, неутешителен: все эти эксперименты как минимум не помогают похудеть, а как максимум - представляют прямую и серьезную опасность для организма.

При этом у самой Анастасии ответ на вопрос «Как похудеть?» все-таки есть. И это вовсе не ответ из анекдота - «Не жрать». Наоборот, как и следует из названия книги, есть - это хорошо, а ограничивать себя в питании, следуя псевдонаучным рекомендациям шарлатанов, - плохо. (Егорова разбирает множество заблуждений о питании - например, о глютене, который на самом деле наносит вред только небольшому количеству людей с диагностированной непереносимостью, о «суперфудах» типа зеленого кофе или ягод годжи, которые никому еще не помогли сбросить вес, о мнимой пользе бездрожжевого хлеба, растительного молока или детокса…) Анастасия рассказывает, «как изменить свои пищевые привычки. Как перестать переедать раз и навсегда. И взять ответственность за свое тело в свои руки. С тои минуты, как вы взяли в руки эту книгу, вы прекратите истязать и мучить свое тело. Вы начнете вкусно и разнообразно есть в свое удовольствие. Я расскажу, как при этом еще и похудеть!».

Тем, кто решит последовать ее советам, придется как следует разобраться в себе: причины переедания (как и расстройств пищевого поведения, включая анорексию) находятся в голове. Анастасия дает очень простые и понятные рекомендации - как перестать наконец есть лишнее и, получая удовольствие от любой пищи, не перегружать ею свой организм. Она настаивает, что людям, когда они едят, «должно быть вкусно», буквально требует от своих пациентов постоянно пробовать что-то новое, объясняет, почему мозг реагирует на пищу так, а не иначе. («Каждый день организм создает что-то новое, убивает старое, делит, умножает, совершает кучу всяких процессов. Предположим: сегодня требуется создать клетку мозга. Организм говорит вам, своему хозяину: «Давай-ка мне определенное сочетание белка и жиров! А еще хочу кучу всяких витаминов, минералов, соединительных тканеи и так далее». Как мы на это реагируем? В голове прямо стреляет: «Хочу авокадо!» Или «Хочу молока!» Или «Хочу кусок мяса!» Почему так происходит? Организм когда-то пробовал определенную еду и запомнил ее. Запомнил, что в ней содержалось. И когда это понадобилось - вуаля, вы этого захотели».) Отдельной строкой Анастасия запрещает пациентам использовать любые гаджеты, от смартфона до телевизора, во время еды и, приводя результаты научных экспериментов, доказывает, что те, кто не следовал этому простому правилу, быстро превращаются в обжор.

Тут, конечно, перечислены далеко не все ее советы. Она еще объясняет, как, например, снизить калорийность картофельного пюре, как правильно покупать продукты, как не допускать вечернего переедания, что такое «принцип тарелки» и почему он в отличие от «авторских диет» реально помогает худеющим… А еще - почему нужно выбросить весы, перестать маниакально подсчитывать калории, и, уделяя достаточное время физической активности, забыть про глупейшую «норму в 10 000 шагов», которые якобы должен проходить в течение дня каждый человек… В общем, это исключительно полезная книга, которая позволит множеству людей избавиться от хлама в голове и на книжной полке и наконец стать счастливыми.

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