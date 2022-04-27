Renault ушел из России: какие модели теперь будет выпускать «АвтоВАЗ» и какие машины перестанут собирать в нашей стране

Автоконцерн Renault продает свои предприятия в России. Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

МОСТЫ НЕ СОЖЖЕНЫ

Всё, «Рено», решено: знаменитый французский автоконцерн уходит из России. С самого начала спецоперации эта новость витала в воздухе, но теперь все точки над i расставлены. Окончательная формулировка причины более чем вежливая. Никаких присоединений к санкциям, никакой Украины. По словам министра промышленности России Дениса Мантурова, всему виной «дефицит средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». Как хотите - так и понимайте. Но разговоров о присоединении к санкциям, которые велись еще месяц назад, когда Renault только объявила об остановке работы в России, больше нет. Французы версию Мантурова пока не опровергают.

Такая дипломатия может говорить о том, что мосты не сожжены, и стороны берут доброжелательную паузу в отношениях. Справедливо. Для Renault мы - выгодный рынок, отличное поле для расширения влияния своей марки. А для нас Renault стала локомотивом, который в ходе провозглашенной на заводе ренолюции (официальный термин, принятый в автоконцерне) вытащил отечественный автопром на мировой уровень. Не в лидеры, конечно, но в добротные середнячки.

РУБЛЬ «КОПЕЙКУ» СБЕРЕЖЕТ?

В России Renault владела долями в двух автопроизводствах.

1. «АвтоВАЗ» (68% акций)

Эту долю концерн передает НАМИ – московскому Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. И передает он ее «условно за 1 рубль», как сказал журналистам Денис Мантуров. При этом концерну оставили право обратного выкупа через 5-6 лет – видимо, тоже за 1 рубль. «В случае, если коллеги примут решение вернуться», уточнил Мантуров.

Остальные 32% принадлежат российской госкорпорации Ростех. Ростех и НАМИ теперь будут выбирать нового руководителя автопредприятия. Сейчас главой «АвтоВАЗа» формально остается харизматичный француз по имени Николя Мор. В свое время он вытащил на хороший европейский уровень румынскую Dacia, затем проделал то же и с нашим АвтоВАЗом. Но скорее всего, свой пост он в ближайшее время покинет – как пишут СМИ, Мор уже уехал из России. В качестве кандидатуры преемника специализированные СМИ называют вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Рябова, который до этого возглавлял завод Lada в Ижевске.

2. ЗАО «Рено Россия» (100% акций)

Вторая площадка Renault в нашей стране находится в Москве, на Волгоградском проспекте. Там, где когда-то располагался АЗЛК (Автозавод имени Ленинского комсомола), выпускавший автомобили «Москвич». Какое-то время это предприятие называлось «Автофрамос», а сейчас это ЗАО «Рено Россия». Этим предприятием французский концерн владеет целиком, а теперь передает его правительству Москвы. То есть завод, получается, станет столичной муниципальной собственностью.

Цех сварки кузовов на заводе Renault в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ЧТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ

Сейчас на головном производстве в Тольятти производятся такие модели Lada как Granta, Largus, Niva и X-Ray. В Ижевске собирают модель Lada-Vesta. До недавнего времени на Волге производили и модели Renault Logan и Sandero. Но после объявления руководством компании об уходе из России их выпуск прекратился.

- АвтоВАЗ и предприятие в Ижевске продолжат работать, это однозначно, - сказа «Комсомолке» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. - Потому что есть модели, которые не очень сильно зависят от импорта. Совершенно точно будут выпускаться Lada Granta, Lada Vesta, обе «Нивы» - трехдверная «Легенда» и пятидверная «Трэвел» (та, что раньше называлось «Шевроле-Нива»). Они разработаны у нас в стране, большинство комплектующих делается здесь. А для замены импортных найдут эквивалент в других странах или организуют производство в России. Сложнее ситуация с «Ларгусом» — он сделан на французской платформе. Скорее всего, не будет уже производиться автомобиль Lada X-Ray, но он особой погоды в линейке вазовской продукции не делал. Были еще до санкций разговоры о том, что его собираются снимать с производства из-за низких продаж. Это практически копия Renault Sandero StepWay.

В Москве также собирались такие модели Renault, как Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano. Их производство приостановлено. Будет ли дан рестарт - еще вопрос. По словам Мантурова, консервировать площадку не планируется, на предприятии будут выпускать другие автомобили.

Какие - это вопрос. Поговаривают, что Lada. Еще один вариант - получить от Renault право на выпуск автомобилей этой марки по лицензии, тем более, что уровень локализации производства - 70%. То есть такая доля комплектующих у российских моделей Renault производится у нас в стране.

- Не думаю, что получится с лицензией от «Рено», вряд ли французская компания пойдет на это, - считает Моржаретто. - Но даже если нам удастся выкупить лицензию, то неясно, что будет с комплектующими - достаточно много их шло с заводов Dacia в Румынии и с зарубежных предприятий Renault. Сейчас поставки прерваны. Под сомнением и то, что на заводе Renault в Москве вообще будут выпускать какие-то автомобили. Выпуск зависит от спроса, а спрос упал из-за высоких цен.

Так что не исключено, что с бывшим «Москвичом» произойдет то же, что и с другим столичным автогигантом. Так, на территории ЗИЛа уже построили жилой комплекс.

КСТАТИ

Автомобили станут проще

Еще одна черта современного отечественного автопрома — машины будут выпускаться без таких уже привычных опций, как АБС (антиблокировочная система торможения) и подушки безопасности. Это связано с двумя вещами - кризисом в производстве микрочипов (в этих системах активно задействована электроника) и в нарушении поставок из-за санкций.

- Автомобили без АБС и подушек уже сейчас выпускаются в небольших количествах, и могут пойти в серию с июня, - говорит Моржаретто. - Такие машины разрешено выпускать до февраля следующего года. Там не так много иностранных компонентов. Это «Нива» и «Гранта» в первую очередь. Они будут проще, но если и дешевле, то ненамного.

К тому же Lada, хотя и не полностью, но все же зависит от импорта. В Германии выпускаются элементы газораспределительного механизма, термостаты, катушки зажигания. В Чехии - компрессы кондиционера. В Польше - детали тормозной системы. Но со временем можно наладить выпуск этих деталей и узлов в России. А кроме того, их производят в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Поэтому сейчас главный вопрос – наладить бесперебойные поставки.

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