Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 апреля 2022 года: кого спасают на «Азовстали» и чьи дроны сбивают на территории России

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПВО сбивают дроны из Украины

В Воронежской области огнем системы противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник. По словам губернатора области Александра Гусева, зенитчики сбили малогабаритный разведывательный дрон. Жизни и здоровью жителей Воронежской области ничего не угрожает. Работа ПВО по нарушителям воздушных рубежей отмечена за прошедшие сутки также в Курской и Белгородской областях. Стреляют…

Поток беженцев в Россию не прекращается

Число беженцев из Украины, ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию превысило один миллион человек. Более 182 тысяч из них - дети. Со стороны Украины беженцы чаще всего пересекают границу в Белгородской области и в Крыму. На сегодня в 50 регионах страны развернуто 492 пункта временного размещения.

Австралия шлет незалежной гаубицы

В Канберре заявили о планах увеличить военную помощь, для незалежной на 19 миллионов американских долларов. Киеву поставят тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы. Австралия отправит на Украину шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км и снаряды к ним. Общий объем средств Зеленого континента, направленных на закупку вооружений для Киева, вырастет до 161,6 млн долларов США.

В Киев едет посол США с опытом войн

Вашингтон направляет на Украину нового посла. Это Бриджит Бринк. Она специалист по войнам со знанием русского языка. Бринк работала в американском посольстве в Югославии в период косовской войны и бомбардировок Белграда. Была она и в Тбилиси – до и во время войны в августе 2008 года. Отметилась и в Узбекистане, когда Ташкент отмел ОДКБ. На корабль такую бы не пустили.

Из «Азовстали» должны выпустить гражданских — если они остались

Киев пытается манипулировать ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах. Он использует ее как «козырь в рукаве». Так заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Зеленскому нужен именно такой козырь – «страшный, кровавый». При том во время встречи президента России и Генсека ООН прозвучало пожелание об участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» - как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Сам же российский лидер после встречи сказал, что если боевики на «Азовстали» удерживают мирных жителей, то это военное преступление.

Почему Минск не привлекают к переговорам

Запад противодействует вовлечению Минска в переговорный процесс Москвы и Киева. В белорусском МИДе так и заявили: «На Западе не хотят привлечения Белоруссии к процессу достижения договоренностей Российской Федерации и Украины. Запад «явно не намерен» учитывать интересы Белоруссии, и это видят в Минске. И делают выводы». Выводов наберется на четырехтомник «Войны и мира».

Путин пообещал молниеносные удары

Президент России, выступая перед российскими сенаторами, повторил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. От исполнения этих задач, по его словам, зависит наше общее спокойствие. Чтобы на историческую перспективу гарантировать жизнь и безопасность жителям ДНР и ЛНР, российского Крыма и всей нашей страны. Путин подчеркнул, что при вмешательстве сторонних сил в спецоперацию наши «удары будут молниеносными». И это не фигура речи.

Украинцы не могут получить заказы

Пользователи торговой площадки AliExpress из Украины пожаловались на массовую отмену их заказов. Желающие купить товары получают уведомления об отмене покупки. А вопрос о возврате оплаты за заказы стоит в статусе «на рассмотрении». Официального заявления AliExpress по этому поводу пока нет. А что тут заявлять – и так все ясно.

Кому нужен этот Гордон?

Депутат Госдумы Ольга Занко обратилась к Генпрокурору страны с просьбой проверить на соответствие отечественному законодательству «трудов» небезызвестного журналиста Дмитрия Гордона, которые красуются в наших книжных магазинах. «Получаю обращения граждан, которые возмущены тем, что продаются книги Дмитрия Гордона, написала депутат Занко, - А этот человек призывает к убийству по национальному признаку, распространяет фейки о действиях Вооруженных сил России». По ком звонит Гордон?

Подоляк интригует

Время встречи президентов России и Украины, ее контекст пока не определены, - заявил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского. «Продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», - так Подоляк прокомментировал слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара о том, что встреча Путина и Зеленского может пройти «в ближайшие дни». Мишка, Мишка, где твоя улыбка?

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