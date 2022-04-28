Пожар инфляции залили борщом: Какие товары сильнее всего подорожали и подешевели за неделю в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тенденция, однако! Причем тенденция позитивная, что в наше время - редкость. Уже две недели подряд, судя по регулярным отчетам Росстата, инфляция в России составляет пару десятых долей процента. В «мирное экономическое время» нас бы такое не обрадовало, но сейчас это вполне себе хорошая новость.

В среду вечером Росстат опубликовал самые свежие данные о росте цен. И выяснилось, что за год инфляция составила уже 17,7%. Однако за период с 16 по 22 апреля цены подросли на 0,25%. Неделей раньше цифра была 0,2%. А ведь еще в начале марта цены в России поднимались на 2% в неделю. Так что замедление налицо.

Есть две категории товаров, которые подешевели сильнее всего и тем самым притормозили инфляцию.

1. Дешевеют овощи так называемого «борщевого набора». Не все. Но именно капуста, которая в этот самый набор входит, за неделю подешевела аж на 5,1% и стала чемпионом России по снижению цены. Лук тоже заметно подешевел. А заодно снизились цены на бананы и помидоры (см. «Только цифры»).

Дешевеет все это потому, что сейчас, в середине весны, на прилавках много импортных фруктов и овощей. Наши-то еще не поспели. А российская валюта за последние полтора месяца серьезно укрепилась: если 11 марта доллар стоит 120 рублей, то сейчас - 73. Вот и дешевеет импортная продукция.

2. Снизились цены на технику – телевизоры, смартфоны, пылесосы. Причина – падение ажиотажа. После начала спецоперации народ бросился сметать электронику с прилавков, и продавцы задрали цены до небес – все равно купят. Паника улеглась и цены начали снижаться. Жаль, не так быстро, как росли: за неделю техника подешевела примерно на процент или меньше.

А что касается подорожавших товаров и услуг, то лидером по росту цен за неделю стали авиабилеты. Причем, что обидно, в эконом-класс (ладно бы в бизнес-класс - не обеднели бы!). Причины понятны и печальны. Во-первых, из-за санкций российская авиация переживает очень тяжелые времена. Число рейсов снизилось, за границу летать практически нельзя, а ведь перевозчики делали кассу именно на международных перелетах. Теперь им надо как-то отбивать свои затраты. А во-вторых, лето приближается неумолимо. Чем ближе сезон отпусков, тем дороже авиабилеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 подорожавших товаров…

Авиабилет в эконом-класс + 6,98%

Маргарин + 2,83%

Свекла + 2,37%

Туалетное мыло + 2,35%

Хозяйственное мыло + 2,11%

Черный чай + 1,8%

Огурцы + 1,8%

Соль + 1,79%

Сухие корма для животных + 1,68%

Печенье + 1,54%

…и ТОП-5 подешевевших

Капуста – 5,12%

Лук – 2,74%

Помидоры – 2,58%

Бананы – 1,9%

Телевизоры – 1,23%

По данным Росстата. Изменение цен за период с 16 по 22 апреля.

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