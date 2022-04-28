Антон Киселев уничтожил гранатометчика подбившего его танк

Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на военнослужащих, что заслужили боевые награды. Эти воины проявили в ходе специальной операции на Украине свой боевой опыт. Уникальный опыт, полученный на полигонах Заполярья и под знойными ветрами Сирии. В смертельной игре с противником они и сейчас демонстрируют свой твердый характер, который закалили в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня».

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но предупреждал солдат, что теряли осторожность на поле боя: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага» .

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ПРЕДРЕШИЛ ИСХОД БОЯ ПЕРВЫМ ВЫСТРЕЛОМ

Ефрейтор Владислав Анфалов

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Владислав Анфалов выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе несения боевого дежурства на наблюдательном посту ефрейтор Анфалов обнаружил наступление с прикрываемого направления вооруженных групп противника численностью до 20 человек. Действия противника поддерживались минометным обстрелом.

Используя средства связи, Владислав немедленно доложил о приближающемся противнике и, открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Грамотно распределив силы, ефрейтор Анфалов первым выстрелом уничтожил вражеского гранатометчика, чем существенно сократил атакующий потенциал врага. По итогам боестолкновения все наступающие боевики были уничтожены. Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Анфалова попытка прорыва украинских диверсантов в населенный пункт была пресечена».

ВОССТАНОВИЛ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ

Сержант Сергей Ибрагимов

Фото: Министерство обороны РФ

«В районе одного из населенных пунктов батальонно-тактическая группа российских Вооруженных Сил, связь в которой обеспечивал радиотелеграфист сержант Сергей Ибрагимов вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов.

Во время боя командно-штабная машина, в котором находился Сергей, подорвалась на вражеской мине и загорелась. Несмотря на полученную контузию, сержант Ибрагимов эвакуировал из горящей машины раненого водителя, чем спас ему жизнь. После этого Сергей оперативно организовал связь в группе по резервным средствам связи, чем обеспечил возможность передачи артиллерийским подразделениям координат для нанесения контрудара по позициям радикалов.

Профессионализм, оперативность и уверенные действия сержанта Сергея Ибрагимова позволили обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и разгромить вооруженное формирование боевиков».

СПАС ЖИЗНИ БОЕВЫМ ТОВАРИЩАМ

Старший лейтенант Антон Киселев

Фото: Министерство обороны РФ

«Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Антона Киселева в составе штурмовой группы российских Вооруженных Сил принимал непосредственное участие в освобождении одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. Сходу вклинившись в оборону противника, взвод Антона Киселева встретил ожесточенное сопротивление со стороны националистов.

В ходе боя с превосходящими силами противника танк Антона был подорван на мине и обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Антон Киселев, несмотря на полученную контузию, проявляя мужество и отвагу, продолжил ведение боя стрелковым оружием, при этом лично уничтожил гранатометчика. Продолжая бой, старший лейтенант Киселев, заметив подбитую боевую машину пехоты, рискуя собственной жизнью, лично эвакуировал и оказал первую помощь пострадавшему экипажу.

Благодаря решительности, смелости и отваге старшего лейтенанта Антона Киселева и умелому руководству подчиненным взводом оборона противника была прорвана, в результате чего населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.»

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