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Звезды27 апреля 2022 19:35

Раздобревшая Наташа Королева сняла обручальное кольцо: "Раз в три дня изменяю своему Сереже"

А ведь супруги вместе почти 20 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Певица Наташа Королева. Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА".

Певица Наташа Королева. Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА".

Наташа Королева сейчас крайне редко появляется на публике. Злые языки шептались, что в семье певицы не все ладно. Мол, артистка находится меж двух огней после заявления мужа Сергея Глушко, поддержавшего спецоперацию России на Украине. После его слов с ним вдрызг разругалась теща Людмила Порывай. Что касается Наташи, то она, вероятно, переживает из-за ссоры близких ей людей. На днях вокалистка впервые появилась на публике и огорошила признанием.

Наташа Королева и Сергей Глушко считаются одной из ярких пар шоу-бизнеса. За долгие годы брака чего только не происходило в их личной жизни. Чего только стоит история с изменой Тарзана красавице-жене. Певица, конечно, болезненно переносила скандал. Но, как мудрая женщина, нашла в себе силы простить супруга. Ведь они по-прежнему близкие друг другу люди и любят друг друга.

Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА"

Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА"

В последние полтора месяца исполнительница хита "Желтые тюльпаны" нечасто появлялась на публике. А накануне звезда неожиданно вышла на связь. Она приняла участие в кулинарном шоу.

Наташа заявила, что скоро будет выбирать "самый удачный дачный торт", а после осыпала комплиментами кондитера Рената Агзамова. Она призналась, что неподалеку от ее дома недавно открылся магазин с вкусностями от шефа и теперь она посещает его каждые три дня.

"Мне муж сказал: «Ты куда?» Я говорю: «На ярмарку». А он: «Куда? К Ренату?» Так что я практически раз в три дня изменяю своему Сереже с тобой", - заявила звезда, которая появилась на людях без обручального кольца.

Поклонники при этом осыпали комплиментами свою любимицу. Кто-то заметил, что она не всегда носит обручальное кольцо. А особо внимательные отметили, что любовь к тортикам сказалась на фигуре красавицы. Мол, она раздобрела. Впрочем, 48-летнюю знаменитость это ничуть не портит.

Что касается Тарзана, то стриптизер то и дело выступает с заявлениями по поводу обстановки в мире. Так, он предпочел пройтись по уехавшим за границу коллегам. "Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от ..." - заявил довольный мужчина.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИНаташа Королёва: досье KP.RU