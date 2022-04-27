Раздобревшая Наташа Королева сняла обручальное кольцо: "Раз в три дня изменяю своему Сереже"

Певица Наташа Королева. Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА".

Наташа Королева сейчас крайне редко появляется на публике. Злые языки шептались, что в семье певицы не все ладно. Мол, артистка находится меж двух огней после заявления мужа Сергея Глушко, поддержавшего спецоперацию России на Украине. После его слов с ним вдрызг разругалась теща Людмила Порывай. Что касается Наташи, то она, вероятно, переживает из-за ссоры близких ей людей. На днях вокалистка впервые появилась на публике и огорошила признанием.

Наташа Королева и Сергей Глушко считаются одной из ярких пар шоу-бизнеса. За долгие годы брака чего только не происходило в их личной жизни. Чего только стоит история с изменой Тарзана красавице-жене. Певица, конечно, болезненно переносила скандал. Но, как мудрая женщина, нашла в себе силы простить супруга. Ведь они по-прежнему близкие друг другу люди и любят друг друга.

Кадр из телешоу канала "ПЯТНИЦА"

В последние полтора месяца исполнительница хита "Желтые тюльпаны" нечасто появлялась на публике. А накануне звезда неожиданно вышла на связь. Она приняла участие в кулинарном шоу.

Наташа заявила, что скоро будет выбирать "самый удачный дачный торт", а после осыпала комплиментами кондитера Рената Агзамова. Она призналась, что неподалеку от ее дома недавно открылся магазин с вкусностями от шефа и теперь она посещает его каждые три дня.

"Мне муж сказал: «Ты куда?» Я говорю: «На ярмарку». А он: «Куда? К Ренату?» Так что я практически раз в три дня изменяю своему Сереже с тобой", - заявила звезда, которая появилась на людях без обручального кольца.

Поклонники при этом осыпали комплиментами свою любимицу. Кто-то заметил, что она не всегда носит обручальное кольцо. А особо внимательные отметили, что любовь к тортикам сказалась на фигуре красавицы. Мол, она раздобрела. Впрочем, 48-летнюю знаменитость это ничуть не портит.

Что касается Тарзана, то стриптизер то и дело выступает с заявлениями по поводу обстановки в мире. Так, он предпочел пройтись по уехавшим за границу коллегам. "Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от ..." - заявил довольный мужчина.