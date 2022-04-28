Как спасти Джека Воробья и что скрывает Эмбер Херд: вся правда о главном судебном процессе Голливуда

Джонни Депп во время судебного процесса. Фото: REUTERS

В городе Ферфакс, штат Вирджиния, полным ходом идет очередное разбирательство, в ходе которого актер Джонни Депп надеется отсудить у бывшей жены Эмбер Херд 50 миллионов долларов за клевету. Она, в свою очередь, намерена отсудить у него 100 миллионов. Это уже не первый процесс: история тянется шесть лет, и конца ей не видно. Карьеры обоих артистов фактически разрушены - их имена сейчас ассоциируются у зрителей не с большим кино, а со смачными подробностями из зала суда. Наркотики, пьянство, драки, оскорбления, отрезанные пальцы, обкаканные простыни, психиатрические диагнозы, вот это все. Деппа больше не зовут в блокбастеры: скандалы стоили ему ролей в очередных сериях «Фантастических тварей» и «Пиратов Карибского моря». А последний фильм с Херд вышел в 2019-м (в 2023-м, правда, должен выйти «Аквамен-2», где она вновь сыграет возлюбленную супергероя - но это и все, больше проектов вроде не просматривается). И, кажется, бывшие супруги не успокоятся, пока не загрызут друг друга.

«В СОСТОЯНИИ БЕШЕНСТВА ОН СТРАШЕН»

Для начала вспомним, как все развивалось.

Июнь 2012 года. Джонни Депп объявляет, что расстается со своей женой, французской певицей и актрисой Ванессой Паради. Они были вместе 14 лет, у них родились дочь и сын. Почти сразу становится известно, что у Деппа новый роман - с его партнершей по фильму «Ромовый дневник», 26-летней актрисой Эмбер Херд. Ее карьера находится на взлете. Еще недавно ей доставались в основном роли второго плана (правда, в заметных фильмах, таких как «Ананасовый экспресс» и «Добро пожаловать в Зомбиленд»), а сейчас она играет главные роли, ее партнерами становятся большие актеры - Харрисон Форд, Николас Кейдж, Кевин Костнер.

Февраль 2015 года. Депп и Херд оформляют официальный брак.

Май 2016 года. Как гром среди ясного неба - сообщение о том, что Депп избивал жену. Эмбер Херд заявляет: «Я вынесла ряд нечеловеческих эмоциональных, вербальных и физических издевательств со стороны Джонни». Он часто бывает склонен к параноидальной подозрительности, и в состоянии бешенства очень страшен". По ее словам, 22 апреля Депп пропустил вечеринку, которую жена устроила по случаю своего 30-летия. Вернее, явился на нее - но очень поздно, очень пьяный, и толкнул ее так, что она упала на пол. После этого Эмбер не общалась с Джонни месяц. А потом, 21 мая, случился еще более громкий скандал. «Джонни взял мобильный телефон, вытянул руку, как игрок в бейсбол и с силой швырнул телефон в меня, попав в скулу и в глаз". Он будто бы продолжал орать, таскать Эмбер за волосы, бить ее, пока не приехала подруга, которой несчастная успела позвонить. А потом приехала и полиция. Однако копы утверждали, что "человек, сообщавший о домашнем насилии" (то есть сама Эмбер) "попросил не составлять протокол и не предъявил никаких доказательств".

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но их брак продлился всего год. Фото: REUTERS

Тем не менее, вскоре Эмбер подала на развод, а следом заявила о побоях, приложив к заявлению свою фотографию с кровоподтеком на скуле (тем местом, куда якобы попал айфон). Суд выносит решение, согласно которому Деппу запрещено приближаться к жене ближе, чем на 90 метров.

Август 2016 года. Ходят слухи, что при разводе Депп должен будет поделиться с Эмбер Херд половиной своего 400-миллионного состояния. Однако в итоге достигнуто соглашение, по которому он выплачивает ей всего 7 миллионов долларов (Эмбер утверждает, что собирается потратить их на благотворительность).

Январь 2017 года. Бракоразводный процесс завершен. Сообщается, что кроме семи миллионов долларов, Депп оставил Эмбер Херд животных: двух йоркширских терьеров и лошадь. Но вся недвижимость, принадлежавшая Деппу, включая дома в Лос-Анджелесе и Париже, а также частный остров в Багамском архипелаге, остается в его распоряжении. Движимое имущество (а это, помимо прочего, впечатляющая коллекция мотоциклов и старинных машин) - тоже. Супруги делают совместное заявление: «Наши отношения были чрезвычайно страстными, порой неспокойными, но их всегда определяла любовь. Мы никогда даже не собирались причинять друг другу физическую или эмоциональную боль». Казалось бы, все закончено, - а на самом деле все только начинается.

Эмбер Херд во время судебного заседания. Фото: REUTERS

27 апреля 2018 года. Газета The Sun публикует статью с громким подзаголовком: «Как Дж. К. Роулинг может быть «совершенно счастлива», что в фильме по ее сценарию «Фантастические твари» снимается избивавший жену Джонни Депп?» Вроде бы пафос направлен против высказывания писательницы, но в бешенство приходит Депп. Слова «избивавший жену» убраны с сайта газеты и не появляются в вышедшей на следующий день бумажной версии, но скандал просто так уже не потушить.

Июнь 2018 года. Депп подает на газету в суд за клевету, а заодно утверждает, что в их отношениях с Херд агрессором была именно она. В ходе процесса на свет всплывают подробности одна живописнее другой. По версии актера, 22 апреля 2016 года не он ударил жену, а наоборот. В день, когда Эмбер исполнилось 30, муж, вместо того, чтобы принять участие в торжественном ужине, залез в кровать и начал читать. По его словам, Херд пыталась на него накричать, так что он просто решил ретироваться в спальню. Но она добралась до кровати, где нанесла ему сильный удар, размахнувшись, что есть силы. А позже то ли Эмбер, то ли кто-то из ее друзей испражнился в их кровать. Потом Херд сказала, что это всего лишь «безобидный розыгрыш» - но Депп посчитал иначе: именно после этого инцидента он окончательно решил расстаться с женой. Кроме того, объявлено, что еще в 2015 году Эмбер Херд якобы швырнула в мужа бутылку водки, та разбилась, и осколком Деппу отсекло кусочек среднего пальца левой руки. Он был найден на полу кухни личным поваром Деппа. (Хирургам удалось пришить палец обратно). Адвокаты актера объявляют, что Херд изменяла ему и периодически употребляла алкоголь и наркотики.

Однако и адвокаты газеты The Sun не лыком шиты. Они заявляют, что с начала 2013 года по май 2016-го было как минимум 14 инцидентов, в которых Депп так или иначе нападал на Херд. Бросался в нее разными предметами, толкал, бил, таскал за волосы, пытался задушить руками или подушкой, уничтожал принадлежащие ей вещички и так далее. Однажды затеял склоку с женщиной, которая, как ему показалась, флиртовала с его женой (Херд еще в 2010 году сообщила миру, что является бисексуалкой), а потом обрушил гнев на Эмбер. Что же касается пальца, Депп будто бы сам себе его отрезал в наркотическом угаре.

Ноябрь 2020 года. После двух с лишним лет разбирательств суд признает 12 из 14 инцидентов доказанными, а информацию, изложенную в статье The Sun, «по существу точной». Приговор занимает 129 страниц. Через четыре дня после оглашения приговора становится известно, что Депп не будет сниматься в третьей части «Фантастических тварей» - студия Warner Bros. приняла решение заменить его на актера Мадса Миккельсена. Фанаты собирают 150 000 подписей под требованием его вернуть, но студия своего решения не меняет. Параллельно собирается миллион подписей под петицией с требованием убрать Эмбер Херд из сиквела фильма «Аквамен» (тоже никакой реакции со стороны студии). Депп пытается подать апелляцию, но безуспешно.

Скандал серьезно ударил по карьере Деппа - актера перестали звать в громкие проекты. Фото: REUTERS

Апрель 2022 года. В Ферфаксе, штат Вирджиния, начинаются слушания по еще одному делу. Депп подал иск (на этот раз персонально против бывшей жены) еще в феврале 2019-го, после того, как она опубликовала в The Washington Post колонку о домашнем и сексуальном насилии. Из нее следовало, что она этому самому насилию подвергалась, и именно в отношениях с Деппом (по крайней мере, такой вывод сделал актер). В августе 2020-го Херд подала встречный иск, согласно которому именно бывший муж организовал кампанию с целью лишить ее роли в «Аквамене-2», а также рекламного контракта с фирмой L'Orйal.

«ТЫ ЖИРНЫЙ СТАРИК, У ТЕБЯ НЕТ СТИЛЯ»

Процесс начался 11 апреля, и с каждым днем там все только разгорается. Журналисты потирают руки: в качестве свидетелей обещают привлечь кинозвезд (Джеймса Франко, Пола Беттани, Эллен Баркин), а также Илона Маска, с которым у Эмбер Херд был роман после расставания с Деппом.

Пока же свидетели со стороны Деппа утверждают, что ему периодически приходилось прятаться от супруги. Бывший личный ассистент Эмбер, Кейт Джеймс, выступает на стороне Деппа, - и говорит, что тот всегда был «мирным, спокойным, робким… настоящим южным джентльменом», а вот Херд была настроена воинственно. И к тому же периодически заводила подозрительные речи о наркотиках типа экстази, кокаина и галлюциногенных грибов. Сам Депп заявляет, что жену никогда не бил, а вот она превратила его жизнь в «бесконечную череду оскорблений и ударов». (Адвокаты Херд утверждают ровно обратное: что Депп многократно подвергал жену «физическому и сексуальному насилию», а теперь пытается разрушить ее карьеру своими унизительными исками, «превращая дело в мыльную оперу»).

На суде уже дал показания врач Дэвид Киппер. Несколько лет назад он был нанят актером, чтобы оказывать ему круглосуточную помощь в борьбе сразу с несколькими разновидностями наркозависимости: кокаиновой, бензодиазепиновой и опиоидной, а также с алкоголизмом. Борьба эта давалась актеру с большим трудом: он отказывался принимать лекарства и несколько раз увольнял Киппера, когда тот пытался заставить его лечиться. Что, конечно, не красит звезду «Пиратов Карибского моря». Но, с другой стороны, Киппер не замечал никаких свидетельств того, что актер избивал супругу. (Между прочим, именно Киппер - ключевой свидетель в истории с отрезанным пальцем. Он тогда оказал актеру первую помощь и отвез его в больницу. При этом, по его словам, врачам «Скорой помощи» Депп заявил, что случайно отрезал палец сам, ножом. И через несколько дней прислал ему СМС, в котором говорил то же самое).

Порой кажется, что бывшие супруги не успокоятся, пока не загрызут друг друга. Фото: REUTERS

Сестра Деппа, Кристи Дембровски, заявила, что актер просто не мог избивать Херд. Он сам в детстве подвергался насилию со стороны матери, и с тех пор поклялся ни на кого не поднимать руку, по крайней мере, в доме. А вот Эмбер ему хамила, называла «жирным стариком» и была в ярости, когда ему, а не ей предложили сотрудничать с модным домом Dior (Депп рекламировал туалетную воду Sauvage): «Это про класс и стиль, а у тебя стиля нет!».

Предъявляются (уже, кстати, не в первый раз) текстовые сообщения, которые Херд посылала Деппу, а еще аудиозаписи разговоров. Там она открытым текстом признает, что ударила его. А офицер полиции Лос-Анджелеса Мелисса Сэнц вспомнила инцидент в мае 2016-го, когда Депп якобы швырнул в Херд мобильником - и заявила, что, когда в тот момент общалась с ней, никаких следов удара видно не было. Просто актриса была очень заплаканной.

И - вишенка на торте: психолог Шэннон Керри заявила, что в декабре 2021 года обследовала Эмбер Херд, общалась с ней в общей сложности в течение 12 часов, и выявила сразу два расстройства личности: пограничное и истерическое. А вот посттравматического расстройства (которое, по предположению Херд, развилось у нее вследствие брака с Деппом) не нашла.

Но пока выступают в основном свидетели со стороны Джонни. Можно не сомневаться, что Эмбер уже подтянула орудия и подготовила ряд не менее оглушительных залпов. Интересно, конечно, что скажет Илон Маск. И вообще - как тебе такое, Илон?..

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