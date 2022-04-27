Где наш «второй фронт»? - Почему украинцы не создают партизанские отряды, чтоб скинуть хунту

Любые попытки украинцев организовать подполье пресекались либо спецслужбами, либо бандами неонацистов, которым на откуп отдан уличный террор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГИДРА С НЕСКОНЧАЕМЫМИ ГОЛОВАМИ

Одна из главных проблем спецоперации на Украине – это постоянно возобновляемые ресурсы противника. Без снабжения успешно и долго вести бои, держать оборону просто невозможно. Кончается топливо, боеприпасы, продукты…

Вспомните 2014 год. Пока у гарнизона ополчения в Славянске было хоть какое-то сообщение с «большой землей», даже превосходящие украинские силы со всеми их артиллерий и танками были бессильны перед вчерашними шахтерами. А тут воюют хорошо подготовленные армии двух государств, на стороне одной из которых – передовые вооружения, поставляемые Западом, и вся натовская разведка. Военную технику Украине нагло гонят прямо железнодорожными платформами, топливо – целыми составами цистерн… Пока не перекрыты эти каналы снабжения, российским войскам приходится рубить головы Лигерийской гидре, на месте каждой из которых появляться две новые.

В Генштабе это отлично понимают, поэтому Россия начала наносить удары по ключевым транспортным узлам и железнодорожным мостам.

Так в Одесской области была разрушена единственная переправа, по которой шло сухопутное сообщение Украины с Румынией, поставлявшей Киеву дизельное топливо.

РЕЦЕПТ СТАЛИНА

Но таких мостов вдоль западной границы Украины много. Уничтожать их крылатыми ракетами – дело хлопотное. Казалось бы, решение на поверхности – почему бы не задействовать диверсионные группы, которые можно было бы сколотить из местных, пророссийски настроенных пассионариев? Ведь смогли же 8 лет назад простые донбасские мужики взять в руки оружие и отстоять свое право говорить на том языке, на котором хотят и чтить тех героев, каких привыкли с детства.

Сталин же в свое поддержал народно-демократические силы Кореи и Китая, где с помощью Советского Союза была создана своя Красная Армия, для которой Москва поставлял вооружения и советников. Почему Россия сегодня не создает из местных патриотов, недовольных бандеризацией страны, какую-нибудь Армию возрождения Украины?

МАШИНА РЕПРЕССИЙ

Давайте без иллюзий. Во-первых, у Кореи и Китая была совместная с СССР граница, по которой можно было вести военные поставки. С Одессой, как и с западными областями Украины, никакого сообщения у России сегодня нет. Снабжать партизанские подразделения в таких условиях просто невозможно, даже если бы они там и появились. Но в нынешних реалиях и это кажется из области фантастики.

Украина уже не та, что 8 лет назад, когда еще были возможны демонстрации с российскими флагами в Одессе, митинги за русский мир в Харькове или выступления в поддержку Донбасса в Запорожье.

За эти годы здесь была построена такая репрессивная машина террора, которая безжалостно расправлялась с любым инакомыслием. Одними из самых «популярных» уголовных статей стали «измена родине» и «пособничество террористам». Украинский народ запугали так, что выйти 9 мая на улицы Киева с портретом своего деда-фронтовика стал гражданским подвигом.

Сегодня эта репрессивная машина работает с утроенной силой.

ИСТОРИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ

С подачи главы МИД ДНР Натальи Никаноровой, которая занимается составлением списков новых политзаключенных на Украине, я повесил у себя в Телеграм-канале объявление. И посыпались истории исчезновения людей:

«Моего мужа арестовала СБУ по статье «Агрессивное ведение боевых действий» за якобы помощь России. Но он не был военным. Следователь, не найдя зацепок, переквалифицировал дело на статью «Посягательство на территориальную целостность. При задержании муж был избит бойцом «Азова». (Фото избитого днепропетровского антифашиста Александра Матюшенко с подписью «задержание русского агента и диверсанта» нацисты выложили в Сеть сами.)

Глава МИД ДНР Наталья Никанорова.

«Неделю назад забрали в СБУ археолога Сергея Лысенко. Все «радости» в виде избиений и издевательств прилагаются. Причина – донос бывшего сотрудника и раскопки в Приднестровье. «Шьют» коллаборационизм».

«Моего хорошего товарища, русского православного священника, арестовали 17 марта дома в Киеве. Сергей Тарасов, священник Московского Патриархата, русский, за это и задержан. Никаких сведений о нем с тех пор нет. Мы даже не знаем, жив ли он».

«В марте СБУ арестован российский гражданин, живший в Киеве с женой-украинкой. Виталий Наумов – иконописец и художник. Факт ареста подтвержден его супругой, которой он звонил один раз из КПЗ».

«Мой друг Александр Кириченко схвачен в городе Ровно, ему грозит пожизненное за измену родине и шпионаж в пользу России. Сомневаюсь, что он реально шпионил, но был пророссийски настроен, регулярно до 2014 года посещал «Русское общество».

«5 апреля арестовали харьковского антифашиста Олега Новикова, он уже сидел за «сепаратизм» в 2015-17 годах».

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ, ЧТО РОССИЯ ПРИШЛА НАВСЕГДА

И таких сообщений – пугающе много. Это к вопросу о том, куда подевались все пророссийские пассионарии. Либо бежали от арестов в Россию, либо убиты, либо посажены, либо стараются «не отсвечивать». Любые попытки украинцев организовать подполье тут до сих пор пресекались либо спецслужбами, у которых в распоряжении вся натовская техника и программы для отслеживания активности в соцсетях, либо бандами неонацистов, которым на откуп отдан уличный террор. Даже на освобожденных территориях люди стараются в открытую не проявлять симпатий к российским военным. Я видел это сам и в Киевской области, и в Харьковской. У местных жителей просто нет уверенности, что Россия останется здесь навсегда. Что не вернутся СБУ и нацисты, не начнут зачищать всех, кто хотя бы улыбнулся российскому солдату или взял у него банку тушенки.

Сталинские методы сегодня применяет скорее украинская власть — в части тотальных доносов, репрессий и расправ. Бежать из этого бандеровского ГУЛАГа еще можно. Партизанить — почти нереально.

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