Военная спецоперация на Украине 28 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 апреля 2022 года.

Киевский режим готовит очередную постановку с гибелью якобы гражданских лиц, чтобы обвинить в военном преступлении Вооруженные Силы России, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. В Минобороны также сообщили ,что Вооруженные силы России сбили в Харьковской области вертолет Ми-24, принадлежащий украинским Вооруженным силам.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия предпринимает все возможное, чтобы Украина стала мирной страной без нацистской идеологии.

Росгвардейцы уничтожили вооруженную группу украинских националистов и осуществили захват самоходной артиллерийской установки в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, отметив, что спецоперация упредила конфликт на российской территории. Российский лидер отметил, что речь идет о циничных замыслах, а реакция на них "была правильной и своевременной".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

27 апреля:

23:46 ВСУ нанесли удары по Херсону двумя ракетами "Точка-У" и несколькими "Ураганами". Украинская ракета была перехвачена, целью бойцов ВСУ было здание местной администрации

22:04 Политолог Фельдман считает, что встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в ноябре 2022 года не состоится

21:34 Минобороны РФ заявило о подготовке украинской стороной циничной провокации в Лисичанске