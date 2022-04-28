Лайма Вайкуле опешила от вскрывшейся правды о Пугачевой и Галкине

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле не один десяток лет дружит с Аллой Пугачевой. Она гуляла на нескольких свадьбах Примадонны, нянчила ее детей и поддерживала в разные периоды жизни. Не прошла исполнительница "Я вышла на Пикадилли" мимо неожиданных откровений о личной жизни Аллы Борисовны и ее нынешнего мужа Максима Галкина.

Максим Галкин и Алла Пугачева в феврале уехали в Израиль. Сначала муж Примадонны хранил молчание. А не так давно, похоже, решил сжечь все мосты. Он не только осудил спецоперацию России, но и заявил о травле.

Россияне с удивлением реагировали на скандальные заявления артиста. А накануне в очередном выпуске ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое славится накалом страстей и спикерами на пределе эмоций, и вовсе случилось то, что потрясло зрителей.

Гостью Соловьева, главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян высказывания шоумена буквально вывели из себя. Медиаменеджер сказала все что думает.

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?.. Ну что за мразь! Я, в конце концов, решила позволить себе говорить правду про них про всех", - сказала, как отрезала, Маргарита.

Лайма Вайкуле в настоящее время находится в США. Она пристально следит за новостями из России. Вокалистка не смогла пройти мимо высказываний Симоньян. Певица уверена, что ее подруга с мужем не придают значения вскрывшейся правде.

"За последние сутки я получила так много сообщений, что не вижу возможности промолчать. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Абсолютно счастливая и гармоничная пара", - резюмировала артистка.