Лариса Гузеева: «Пытаюсь зализать последствия ковида в Болгарии»

Лариса Гузеева. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лариса Гузеева несколько недель назад исчезла с телеэкранов. Программа «Давай поженимся!», которую ведет актриса, пока не выходит в эфир. Воспользовавшись паузой в рабочем графике, Гузеева уехала в Болгарию. О том, что она отдыхает на черноморском побережье, в соцсетях сообщили россияне, случайно встретившие звезду «Жестокого романса» в болгарском магазине.

Поклонники уверены, что Лариса Андреевна улетела в Болгарию погреться на солнышке и поправить здоровье.

- Лариса Гузеева поехала отдыхать после тяжело перенесенного коронавируса, и у нее идет реабилитационный период, - предположил светский обозреватель Леван Тодуа, отметив, что ведущая шоу «Давай поженимся!», как и Алла Пугачева, отправилась на море подлечиться.

Но, видимо, сравнение с Аллой Пугачевой Гузеева посчитала не совсем корректным. В соцсетях актриса эмоционально высказалась по поводу журналистов, написавших об ее поездке в Болгарию.

- Ну, вот написали, и что? Они стали богаче? Или может счастливее? Лично я шлю лучики проклятья! А моим дорогим подписчикам - счастья и добра, - высказалась актриса.

Гузеева подтвердила, что на черноморском курорте она восстанавливается после коронавируса.

- Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все! - написала у себя на странице телеведущая.

Гузеева попала в Коммунарку в октябре прошлого года и почти месяц провела в больнице. У актрисы было поражено 60% легких. Как рассказывал муж звезды, глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, Лариса Александровна отказалась делать прививку от ковида – за что и поплатилась. Артистка почувствовала себя плохо, вернувшись в Москву после съемок в Крыму. Ее срочно госпитализировали.

Даже после выписки из ковидного госпиталя телеведущая не раз признавалась: говорить о полном выздоровлении еще очень рано. Артистка до сих пор страдает от последствий коронавируса, который жестоко прошелся по всему ее организму. Гузеева рассказывала, что ее мучают бессонница, перемены настроения и усталость. К тому же у нее начались проблемы с памятью, что негативно сказывается на работе: она часто путает и забывает слова. Теплый морской климат – один из способов восстановить свой организм после коронавируса, считают врачи. Медики советуют переболевшим больше времени проводить на солнце и свежем воздухе.

В Болгарии у Гузеевой есть собственная квартира. Они с мужем купили ее 10 лет назад. Апартаменты площадью 165 квадратных метров обошлись супругам в 220 тысяч евро (почти 18 миллионов рублей по текущему курсу). Квартира Гузеевой расположена в поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Элитный ЖК находится на курорте Солнечный Берег в 15 км от аэропорта города Бургас.

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Лариса Гузеева уехала на отдых в Болгарию. На черноморском побережье у нее есть квартира, в которой звезда программы «Давай поженимся!» почти каждый год проводит отпуск. О том, что телеведущая поселилась на курорте, рассказали в соцсетях соотечественники, случайно встретившие Ларису в болгарском магазине (подробности).