Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Михаил Башкатов с женой Екатериной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн». Многосерийный детектив с 27 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. На закрытый показ пришли члены съемочной группы и звездные зрители. В главных ролях снялись Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов.

Одним из гостей премьеры стал актер Михаил Башкатов – звезда сериалов «Даешь молодежь!» и «Кухня». 40-летний артист появился в кинотеатре вместе с женой и весь вечер принимал поздравления с грядущим пополнением в семействе. Екатерина Башкатова ждет четвертого ребенка и вскоре сделает актера еще более многодетным отцом. Супруги женаты с 2009 года, у них уже растут трое сыновей. Пол будущего ребенка Башкатовы не раскрывают.

Звезда проекта "Даешь молодежь!" скоро станет отцом в четвертый раз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный виновник торжества Кирилл Плетнев – тоже многодетный папа. У него есть трое детей от разных женщин. Сына Федора ему родила актриса Лидия Милюзина. Второй женой Кирилла стала актриса Нино Нинидзе, в 2015 году у них родился сын Александр. Супруги развелись в 2019 году после заявления Нино, что она крайне разочарована этим браком. Старший ребенок Плетнева Георгий появился на свет в 2007 году, но артист не раскрывает имя его матери.

После развода с Нинидзе Кириллу приписывали несколько романов. Кто сейчас является его избранницей – секрет. По крайней мере, на премьере Плетнев был один. Перед фотографами он позировал вместе с юной актрисой Полиной Айнутдиновой, сыгравшей в сериале дочку героя Никиты Ефремова.

Кирилл Плетнев с юной актрисой Полиной Айнутдиновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина сыграла в сериале дочку героя Никиты Ефремова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К своим 42 годам Кирилл, звезда фильмов «Диверсанты» и «Солдаты», сыграл более ста ролей в кино. Сейчас он не только снимается сам, но и пишет сценарии, а также выступает режиссером. Его новый сериал «Оффлайн» - детективный триллер про мир даркнета, в котором, как говорят создатели, раскрыта «актуальная для России тема употребления, распространения и хранения наркотиков». Сериал снимался в 2021 году в Москве и в Калининграде.

Денис Шведов с женой Александрой Розовской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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